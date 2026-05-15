Наркоразборки во Франции выходят из-под контроля, заявил прокурор Ниццы - РИА Новости, 15.05.2026
14:26 15.05.2026
Наркоразборки во Франции выходят из-под контроля, заявил прокурор Ниццы

Флаги ЕС и Франции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокурор Ниццы Дамьен Мартинелли заявил, что разборки наркоторговцев во Франции выходят из-под контроля.
  • В Ницце и Нанте произошли инциденты, связанные с наркоторговлей, в результате которых погибли люди.
  • Прокурор подчеркнул рост вовлеченности молодых людей в наркоторговлю и призвал бороться с наркотрафиком.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прокурор Ниццы Дамьен Мартинелли посетовал на выход разборок наркоторговцев во Франции из-под контроля после стрельбы с гибелью нескольких человек в Ницце, а затем расправы над подростком в Нанте.
В начале недели два человека погибли, шестеро пострадали в результате стрельбы во французской Ницце, связанной с наркоторговлей. В четверг в результате схожего инцидента в Нанте погиб 15-летний подросток, еще двое в возрасте 13 и 14 лет получили ранения.
"Мы сталкиваемся одновременно с огромным потреблением (наркотиков – ред.)… и с абсолютно бесконтрольным насилием, которое связано с деятельностью наркоторговцев", - заявил Мартинелли в эфире радиостанции RTL.
Прокурор подчеркнул, что в наркоторговлю во Франции все чаще вовлекают молодых людей, доля которых в числе судимых за такие преступления выросла с 9% до 29% за десять лет.
Мартинелли призвал бороться с наркотрафиком, признав однако, что это сложный и очень долгосрочный вызов для Франции.
