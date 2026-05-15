Во Франции украинца обвинили в умышленном поджоге дома

ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Французские правоохранители предъявили 49-летнему украинцу обвинение по подозрению в умышленном поджоге здания, в котором в результате возгорания погиб один человек, сообщает радиостанция Французские правоохранители предъявили 49-летнему украинцу обвинение по подозрению в умышленном поджоге здания, в котором в результате возгорания погиб один человек, сообщает радиостанция ici со ссылкой на прокуратуру Бордо.

Во вторник в доме во французском городе Аркашон на юго-западе страны, где бригада из трех граждан Украины проводила ремонт, вспыхнул пожар. По словам прокурора Рено Годеля, когда пожарные прибыли на место, они обнаружили на первом этаже обгоревшее тело человека, который, предположительно, может быть одним из работников, сообщает радиостанция.

"Украинцу предъявили обвинение и поместили его под стражу по подозрению в умышленном поджоге ремонтируемого дома в Аркашоне, в результате которого погиб один человек", - говорится в материале.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения и взят под стражу из-за того, что его показания сильно отличались от показаний других очевидцев произошедшего. После предъявления обвинения украинец был помещен под стражу до суда. Однако сам он отрицает обвинения, сообщает ici.