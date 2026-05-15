ВС России за неделю уничтожили 30 укреплений ВСУ на Сумском направлении

КУРСК, 15 мая – РИА Новости. Более 30 укреплений ВСУ, включая пункты управления беспилотниками, уничтожены расчетом FPV-дронов группировки войск "Север" на сумском направлении после прекращения перемирия ко Дню Победы, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Марик".

Он добавил, что сброс боекомплекта на цель позволяет сохранить дроны и использовать их снова.