Опубликована деловая программа Форума МСП в рамках ПМЭФ-2026

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Фонд "Росконгресс" опубликовал деловую программу Форума МСП, который пройдет в стартовый день ПМЭФ-2026, главной его темой заявлена креативная экономика.

"Опубликована архитектура деловой программы Форума МСП на ПМЭФ-2026. Третьего июня, в стартовый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), состоится XI Российский форум малого и среднего предпринимательства. Главная тема в этом году – "Креативный код экономики: новая формула роста МСП", - говорится в сообщении фонда.

Уточняется, что деловая программа форума МСП разделена на пять тематических блоков: "МСП и государство", "Акселерация МСП", "Отрасли и цифровизация", "Кадры" и "ВЭД". Ключевым событием дня станет пленарная сессия "Креативный код экономики: новая формула роста МСП", которая пройдет при участии заместителя председателя правительства РФ Александра Новака. Помимо сессий, в деловой программе запланированы мастер-классы, финансовый диалог, презентации исследований.

Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков, форум МСП за годы проведения стал важной площадкой для открытого диалога государства, бизнеса и институтов развития.

"В этом году особое внимание будет уделено креативной экономике как одному из драйверов роста малого и среднего предпринимательства. Сегодня именно креативные индустрии, цифровые решения, новые форматы кооперации и экспортные инициативы формируют современный облик предпринимательства и создают дополнительные возможности для устойчивого развития регионов и экономики страны в целом", - сказал Кобяков, слова которого приводятся в сообщении фонда.

По словам Новака, малый и средний бизнес остается одним из ключевых факторов устойчивого экономического развития и повышения деловой активности в российских регионах.

"Сегодня важно обеспечить условия для дальнейшего роста сектора МСП, расширения возможностей предпринимателей, внедрения современных технологических и управленческих решений, а также развития новых направлений, включая креативные индустрии", - сказал Новак, которого цитирует пресс-служба фонда.

Блок "МСП и государство", по данным "Росконгресса", посвящен "синхронизации усилий государства и бизнеса в достижении национальных целей - от демографии и активного долголетия до роста экономической активности". Отмечается, что в центре внимания будет выстраивание партнерства крупного и малого бизнеса для развития регионов, взаимодействие муниципальной власти и бизнеса и обновление данных и классификаторов как основы для управленческих решений.