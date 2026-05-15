19:00 15.05.2026
Фокин стал чемпионом России по прыжкам в воду с метрового трамплина

Геннадий Фокин . Архивное фото
  • Геннадий Фокин стал чемпионом России по прыжкам в воду с метрового трамплина с результатом 411,45 балла.
  • Вторым стал Александр Черепахин (382,95), третьим - Илья Молчанов (379).
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прыгун в воду Геннадий Фокин завоевал золото чемпионата России на метровом трамплине.
По итогам шести прыжков Фокин занял первое место с результатом 411,45 балла. Вторым стал Александр Черепахин (382,95), третьим - Илья Молчанов (379).
Ранее в соревнованиях женщин на метровом трамплине победу по итогам пяти прыжков одержала Кристина Айдарова (284,85). Второе место заняла представительница Армении Александра Бибикина (267,85), третье - Елизавета Кузина (254,40), четвертое - Евгения Селезнева (253,15).
Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Казани с 15 по 20 мая.
