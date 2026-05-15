16:35 15.05.2026
Фицо обвинил Европу в разжигании конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европу в разжигании конфликта на Украине, которое приводит к его затягиванию.
"Выражаю желание, чтобы было перемирие, чтобы как можно скорее был мир, это не в наших руках, (но - ред.) если Европа будет и дальше так разжигать эту войну, как она сейчас это делает, то можем ожидать, что эта война будет еще довольно долго", - сказал Фицо на пресс-конференции в городе Гандлова, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в пятницу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине, осуществляемые западными, в том числе европейскими, государствами, мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
