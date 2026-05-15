Фицо сделал заявление о слухах про наркоманию Зеленского
15:34 15.05.2026 (обновлено: 18:47 15.05.2026)
Фицо сделал заявление о слухах про наркоманию Зеленского

Фицо допустил, что Зеленский страдает наркотической зависимостью

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на слухи о наркотической зависимости Владимира Зеленского.
  • Он считает, что если информация публикуется снова и снова, то должен действовать принцип "дыма без огня не бывает".
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо отреагировал на слухи о наркотической зависимости Владимира Зеленского. Трансляция шла на канале правительства в YouTube.

"Я считаю, что если что-то публикуется снова и снова, то должен действовать принцип "дыма без огня не бывает", — сказал Фицо, выступая на годовщине со дня покушения на его жизнь во время встречи с гражданами.
Фицо добавил, что не видит причин, почему Словакия не может комментировать и говорить то, что уже попало в медиапространство.

На днях бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отметила в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, что тот после похода в уборную перед интервью выходил "другим человеком", был полон энергии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что те, кто работал с Зеленским в сфере шоу-бизнеса на различных мероприятиях, помнят о его пристрастии к запрещенным веществам, они это видели и всегда знали.
В мире • Словакия • Роберт Фицо • Владимир Зеленский
 
 
