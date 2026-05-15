Фицо заявил, что передаст Европе важную информацию после встречи с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фицо заявил, что после переговоров с Путиным передаст европейцам важную информацию.
- Он отметил, что российский лидер ясно озвучил позицию по урегулированию конфликта на Украине.
БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после переговоров с президентом Владимиром Путиным передаст европейцам важную информацию.
"Да, у меня есть сильная и очень важная информация для союзников, когда я буду с ними, то, конечно, я ее им предоставлю", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТА3.
"Я думаю, что это информация, которую необходимо передавать нашим партнерам (в ЕС. — Прим. ред.)", — добавил Фицо.
Переговоры прошли 9 мая в Москве. Лидеры обсудили взаимодействие двух стран в разных сферах, перспективы возобновления работы межправкомиссии по экономическому сотрудничеству и украинский кризис. Кроме того, Фицо передал Путину слова Владимира Зеленского о готовности к встрече.