Рейтинг@Mail.ru
Фицо заявил, что передаст Европе важную информацию после встречи с Путиным - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 15.05.2026 (обновлено: 17:43 15.05.2026)
Фицо заявил, что передаст Европе важную информацию после встречи с Путиным

Фицо передаст европейским политикам важную информацию после встречи с Путиным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фицо заявил, что после переговоров с Путиным передаст европейцам важную информацию.
  • Он отметил, что российский лидер ясно озвучил позицию по урегулированию конфликта на Украине.
БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после переговоров с президентом Владимиром Путиным передаст европейцам важную информацию.
«

"Да, у меня есть сильная и очень важная информация для союзников, когда я буду с ними, то, конечно, я ее им предоставлю", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТА3.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Фицо обвинил Европу в разжигании конфликта на Украине
Вчера, 16:35
Он отметил, что Путин четко озвучил свою позицию по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
«
"Я думаю, что это информация, которую необходимо передавать нашим партнерам (в ЕС. — Прим. ред.)", — добавил Фицо.
Премьер также выразил мнение, что посредником на переговорах Брюсселя с Москвой должен быть тот, кто понимает русскую душу.
Переговоры прошли 9 мая в Москве. Лидеры обсудили взаимодействие двух стран в разных сферах, перспективы возобновления работы межправкомиссии по экономическому сотрудничеству и украинский кризис. Кроме того, Фицо передал Путину слова Владимира Зеленского о готовности к встрече.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Дело идет к завершению: европейцы выстроились в очередь к Путину
14 мая, 08:00
 
В миреЕвропаРоберт ФицоВладимир ПутинЕвросоюзСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала