Финский политик заявил, что власти не объявили тревогу из-за дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Финский политик Армандо Мема заявил, что власти не объявили тревогу из-за появления украинского дрона в небе над Хельсинки.

Приложение экстренного оповещения не сработало должным образом, когда власти выпустили оповещение об угрозе.

Большое количество людей не знало о том, что власти призвали население оставаться внутри зданий.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что финские власти не объявили тревогу из-за появления украинского дрона в небе над столицей страны - Хельсинки.

Финские власти в пятницу утром получили сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны, на несколько часов закрывали столичный аэропорт. Телерадиовещатель Yle сообщил, что приложение экстренного оповещения не сработало должным образом, когда власти выпустили оповещение об угрозе.

"В четвертый раз власти были неспособны проинформировать людей об угрозах безопасности. Сегодня в Хельсинки не звучали сирены, несмотря на явную угрозу (со стороны - ред.) дронов", - написал Мема у себя на странице в соцсети X

Как отметил политик, большое количество людей не знало о том, что власти призвали население оставаться внутри зданий.

Ранее политик писал, что в Хельсинки царит гнев из-за очередного вторжения украинских дронов и предположил, что на фоне подобных инцидентов президенту страны Александру Стуббу стоит задуматься об отставке.