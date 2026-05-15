В Финляндии подорожала мебель после отказа от древесины из России

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Финны вынуждены платить за мебель почти на 30% больше после прекращения импорта древесины из России, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные республики и каталоги мебельных сетей.

Согласно статистическим данным, с которыми ознакомилось РИА Новости, цены на древесное сырье в Финляндии после прекращения импорта из РФ выросли на 20-60%, а мебель подорожала примерно на 30%. Сильнее всего выросли в цене кухни и деревянная мебель: комоды, диваны, кровати и шкафы.