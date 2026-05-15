В Финляндии подорожала мебель после отказа от древесины из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Финляндии мебель подорожала почти на треть после прекращения импорта древесины из России.
- Рост цен затронул как финских производителей мебели, так и шведскую IKEA.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Финны вынуждены платить за мебель почти на 30% больше после прекращения импорта древесины из России, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные республики и каталоги мебельных сетей.
Согласно статистическим данным, с которыми ознакомилось РИА Новости, цены на древесное сырье в Финляндии после прекращения импорта из РФ выросли на 20-60%, а мебель подорожала примерно на 30%. Сильнее всего выросли в цене кухни и деревянная мебель: комоды, диваны, кровати и шкафы.
Рост цен затронул не только финских производителей (Isku, Asko, Sotka), но и шведскую IKEA. Например, еще в 2021 году, согласно каталогам компании, купить комод в Финляндии можно было примерно за 100 евро. В этом году цена на такую же модель составляет уже около 140 евро. Цены на диваны IKEA начинались с 500 евро, теперь же диванов дешевле 700 евро в каталоге нет.
"Аномально слабы": в Финляндии подняли панику из-за России
16 февраля, 08:00