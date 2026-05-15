В Финляндии обнаружили месторождения золота рядом с российской границей

02:37 15.05.2026 (обновлено: 02:50 15.05.2026)
В Финляндии обнаружили четыре новых месторождения золота рядом с границей РФ

Золотая руда. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На востоке Финляндии нашли месторождение золота, сообщила горнодобывающая компания Endomines.
«

"Endomines выявила четыре новых месторождения золота в (районе. — Прим. ред.) Укколанваара", — говорится на ее сайте.

Это место располагается в Иломантси — недалеко от границы с Россией.
Как уточняется, одна из новых залежей находится в шести километрах от уже известной, а остальные три — между ними.
По данным компании, есть основания предполагать, что зона золотоносности значительная.
