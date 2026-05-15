Как снимали легендарный фильм "В бой идут одни "старики"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Гениальный фильм Леонида Быкова прошел через множество препятствий еще до выхода на экраны. Среди основных камней преткновения: самолеты, скудное финансирование и даже песни.
Как культовой киноленте удалось увидеть свет? И что сделал режиссер, чтобы привлечь в проект звезду?
Мечта на большом экране
Леонид Быков мечтал о небе. В 1943-м 14-летний парень пытался поступить в летное училище, но комиссия отклонила его из-за возраста и низкого роста — всего 163 сантиметра. Два года спустя он попал во вторую спецшколу для летчиков в Ленинграде, но учреждение расформировали после войны.
Оставив мечту о небе, Быков выбрал путь артиста. Даже окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, он грезил о военной авиации.
В начале 1970-х, переехав в Киев, он решил: его следующий фильм будет посвящен советским летчикам-истребителям.
"Когда говорят пушки, музы молчат"
В основу сценария легли воспоминания дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова и командира 270-го истребительного авиационного полка Героя СССР Василия Меркушева. Именно Попков служил в легендарной "поющей" эскадрилье, у которой был собственный хор.
Сам Быков решение добавить песни в фильм объяснял так: "Когда говорят пушки, музы молчат. Но мы хотели доказать, что побеждают те, кто остаются людьми, кто берут с собой в бой всe светлое и человечное. А что может быть прекраснее музыки?"
Символом этого слияния стала "Смуглянка". Быков услышал ее в подростковом возрасте, когда солдаты в теплушках пели на весь вагон. Но в Госкино посчитали, что тема войны в советском кинематографе уже раскрыта, а песни в военном фильме — неуместны. Проект отклонили.
Но Быков не сдался. Он стал читать отрывки из сценария во время гастролей по СССР. Зрители встретили материал с энтузиазмом, а ветераны Великой Отечественной войны встали на защиту проекта. Под давлением общественности Госкино одобрило проект в 1973 году — правда, с минимальным финансированием.
От дебютантов до звезды первой величины
Подбор актерского состава стал серьезным испытанием. Единственного крупного актера — заслуженного артиста РСФСР Алексея Смирнова — Быкову удалось "отвоевать" у других студий только благодаря настойчивости. Режиссер заявлял, что откажется от съемок, если Смирнов не сыграет роль механика Макарыча.
Роль молодого летчика Виктора Щевронка досталась студенту-первокурснику Сергею Подгорному. Щевронок был реальным человеком — близким другом детства Быкова, погибшим в апреле 1945 года в Чехословакии. После выхода фильма мать покойного летчика разыскала актера и лично поблагодарила его.
На роль летчицы Маши пригласили 18-летнюю Евгению Смирнову — для нее эта роль стала дебютной.
Самолеты и ресурсы
Бюджет фильма был скромным: Быкову выделили черно-белую узкоформатную пленку вместо цветной. Однако это решение оказалось удачным: черно-белое изображение в сочетании с документальными кадрами реальных боев создавало эффект аутентичности.
Гораздо серьезнее была проблема с самолетами. К 1973 году в СССР не осталось целых машин времен войны. Быков обратился к маршалу авиации Александру Покрышкину — трижды Герою Советского Союза. Тот прочитал сценарий за ночь, и история его увлекла. Он издал приказ о выделении пяти самолетов: четырех учебных Як-18 и одного чехословацкого Zlin 326A, который должен был сыграть роль немецкого истребителя.
Сердечный приступ во время съемок
Съемки начались в мае 1973-го. К самолетам относились с максимальной осторожностью, но из-за дефицита материалов вместо краски использовали школьную гуашь. Ночные дожди смывали ее, и рабочим приходилось перекрашивать самолеты каждое утро.
При съемке финальной сцены, где персонажи находят могилы погибших летчиц, Алексей Смирнов не выдержал физической и психологической нагрузки — его увезли на скорой из-за сердечного приступа.
Кадр из цветного фильма "В бой идут одни "старики"
Быков принял вынужденное решение: в финальную версию вошел репетиционный дубль.
"Так и было"
После выхода фильма дирекция киностудии снова подняла вопрос о песнях в военной киноленте. Тогда Быков организовал специальный показ для ветеранов войны. Среди приглашенных был и маршал Покрышкин. После просмотра он встал, вытирая слезы, и произнес: "Да, так и было".
В кинотеатрах "В бой идут одни "старики" посмотрели более 44 миллионов зрителей — рекордная цифра для советского кинематографа того времени.