"Кого там смотреть? Поляков?" Фетисов заявил, что не будет следить за ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
11:36 15.05.2026 (обновлено: 11:51 15.05.2026)
"Кого там смотреть? Поляков?" Фетисов заявил, что не будет следить за ЧМ

  • Вячеслав Фетисов заявил, что не намерен смотреть матчи чемпионата мира по хоккею из-за отсутствия интереса.
  • Чемпионат мира по хоккею пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая.
  • Международная федерация хоккея (IIHF) после начала СВО в 2022 году отстранила сборные России от участия в международных турнирах.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что из-за полного отсутствия интереса не намерен смотреть матчи чемпионата мира по хоккею, который состоится в Швейцарии.
Соревнования пройдут 15-31 мая в Цюрихе и Фрибуре. Международная федерация хоккея (IIHF) после начала СВО в 2022 году отстранила сборные России от участия в международных турнирах.
"Что я там буду смотреть? Поляков (условно оценивая уровень участников турнира - ред.)? А вам это интересно? Посмотреть финал турнира – а зачем он мне, что я там увижу?" - сказал Фетисов, отвечая на вопрос, будет ли он следить за ходом чемпионата мира.
В чемпионате мира примут участие 16 команд, в том числе сборные Великобритании, Венгрии, Италии, Словении, Австрии, Норвегии. На турнире 2025 года более 15 матчей завершились с разгромным счетом.
