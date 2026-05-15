"Кого там смотреть? Поляков?" Фетисов заявил, что не будет следить за ЧМ

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что из-за полного отсутствия интереса не намерен смотреть матчи чемпионата мира по хоккею, который состоится в Швейцарии.
Соревнования пройдут 15-31 мая в Цюрихе и Фрибуре. Международная федерация хоккея (IIHF) после начала СВО в 2022 году отстранила сборные России от участия в международных турнирах.
"Что я там буду смотреть? Поляков (условно оценивая уровень участников турнира - ред.)? А вам это интересно? Посмотреть финал турнира – а зачем он мне, что я там увижу?" - сказал Фетисов, отвечая на вопрос, будет ли он следить за ходом чемпионата мира.
В чемпионате мира примут участие 16 команд, в том числе сборные Великобритании, Венгрии, Италии, Словении, Австрии, Норвегии. На турнире 2025 года более 15 матчей завершились с разгромным счетом.