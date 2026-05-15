16:32 15.05.2026
Фальков осмотрел стройплощадку кампуса "Арктическая звезда" в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая – РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе рабочей поездки в Архангельск ознакомился с ходом работ на площадке строительства студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда", сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
Возведение объекта ведется в Архангельске в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". Кампус станет одним из крупнейших объектов научно-образовательной инфраструктуры в Арктической зоне РФ. Его общая строительная площадь превысит 125 тысяч квадратных метров.
"Валерию Фалькову и Александру Цыбульскому представили ход строительных работ, ключевые технические решения и будущую инфраструктуру кампуса. На площадке сегодня задействованы 94 человека и 24 единицы техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на площадке завершаются подготовительные работы, в том числе по берегоукреплению. В июле планируется приступить к разработке котлованов, а в августе – к монолитным работам.
Студенческий кампус мирового уровня "Арктическая звезда" задуман как многофункциональная образовательная, научная и деловая среда для подготовки кадров, проведения исследований и внедрения технологических решений в интересах Арктической зоны. В состав кампуса войдут два научно-образовательных корпуса с современным конгресс-центром, спортивным комплексом, технопарк, а также гостиничный комплекс с общественными пространствами и медицинским центром.
"Особенностью проекта станет тесная связка образовательного процесса, научных исследований и высокотехнологичного производства. Предприятия региона и Арктической зоны РФ смогут участвовать в подготовке кадров, постановке исследовательских задач, апробации новых технологических решений и создании малых инновационных предприятий совместно с университетами и регионом", - пояснили в правительстве области.
Кампус должен стать драйвером научно-технологического развития в интересах предприятий, организаций и жителей Арктической зоны РФ, а также площадкой для решения задач по достижению технологического лидерства.
"Глава Минобрнауки России отметил значимость проекта по созданию кампуса и для вуза, и для региона, и для страны в целом, а также готовность министерства оказывать всестороннюю поддержку в его реализации", - говорится в сообщении.
В настоящее время разработаны 195 продуктов кампуса. Среди них – 132 научно-технологические, 40 образовательных программ для бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования, 5 инновационных продуктов и 18 молодежных инициатив.
В правительстве региона подчеркнули, что создание кампуса "Арктическая звезда" позволит вывести подготовку кадров для Арктической зоны на новый уровень, усилить научно-технологический потенциал Архангельской области и сформировать современную среду для студентов, ученых, преподавателей, технологических компаний и индустриальных партнеров.
 
