Фальков в Архангельске познакомился с работой уникального центра САФУ

АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая – РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе рабочей поездки в Архангельск посетил один из ведущих в стране центров коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, сообщила пресс-служба правительства региона.

Подразделение, которое сегодня является крупнейшим научным подразделением вуза, создано в 2010 году и специализируется на разработке и применении современных методов инструментального химического анализа для решения научных и прикладных задач. В 2019 году центр был включен Минобрнауки России в перечень 11 важнейших объектов научной инфраструктуры страны, рекомендованных в качестве базы для реализации крупных международных исследовательских проектов.

"Валерию Фалькову представили научную инфраструктуру центра, его ключевые исследовательские направления, кадровый потенциал и проекты, реализуемые в интересах науки, промышленности и реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

По данным университета, сегодня в ЦКП работают 35 сотрудников, в том числе два доктора и 17 кандидатов наук. При этом доля молодых ученых в коллективе составляет 80%. В целом инфраструктура центра "Арктика" включает 63 крупных исследовательских комплекса. Значительная часть оборудования является уникальной или представлена в России в единичных экземплярах.

В 2025 году ЦКП НО "Арктика" стал победителем конкурса Минобрнауки России по развитию приборной базы научных исследований и получил грант в размере 250 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на дальнейшее обновление и развитие научного оборудования.

Основные направления работы ЦКП НО "Арктика" связаны с исследованием химического состава сложных природных и технологических объектов. В 2025 году на базе центра была создана новая лаборатория фармацевтического анализа. Ее работа будет направлена на проведение исследований в области инструментального химического анализа, разработку и контроль качества фармацевтических препаратов и материалов, используемых при их производстве. Это направление имеет особое значение в условиях решения задач по импортозамещению лекарственных средств.

Ознакомившись с потенциалом центра коллективного пользования, Фальков отметил важность деятельности, проводимой учеными, однако подчеркнул, что работа науки должна идти в тесной связке с реальным сектором.

"Должна быть выстроена система, чтобы все создаваемые здесь учеными технологии применялись. В центре есть действительно уникальные разработки, нужно посмотреть по каждой, где их можно применить", – сказал Фальков, слова которого приводятся в сообщении.

Центр активно взаимодействует с ведущими научными организациями, университетами и предприятиями. Постоянными потребителями услуг центра являются более 30 компаний и организаций государственного и реального сектора экономики. Среди партнеров – крупные предприятия фармацевтической, пищевой, химической, целлюлозно-бумажной и других отраслей.