СМИ: ЕС активизирует усилия по снижению экономической зависимости от КНР

21:12 15.05.2026
Politico: ЕС активизирует усилия по снижению экономической зависимости от Китая

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз активизирует усилия по снижению экономической зависимости от КНР.
  • Рассматриваются меры по определению дополнительных секторов для проведения «защитных расследований» и возможность введения тарифных квот.
  • Еврокомиссия представила проект закона об ускорении промышленного развития, направленный на увеличение спроса на технологии и продукцию с низким уровнем выбросов, произведенные в Европе.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Евросоюз активизирует усилия по снижению экономической зависимости от КНР, пишет издание Politico со ссылкой на разработанные Брюсселем предложения.
"Чиновникам из генерального директората Европейской комиссии по торговле было поручено разработать "более решительную и эффективную политику защиты торговли" для противодействия Пекину", - говорится в публикации.
По данным издания, рассматриваются такие меры, как определение дополнительных секторов для проведения "защитных расследований", в рамках которых ЕС планирует оценить, как импорт может наносить ущерб местной промышленности, а также возможность введения тарифных квот.
По словам двух чиновников ЕС, работающих над данными предложениями, план сначала обсудят и доработают комиссары 29 мая. Затем лидеры ЕС, как ожидается, обсудят ограничения Китая на экспорт критически важного сырья на саммите G7 во Франции.
В марте 2026 года Еврокомиссия представила проект закона об ускорении промышленного развития, направленный на увеличение спроса на технологии и продукцию с низким уровнем выбросов, произведенные в Европе. Этот закон вводит требования "сделано в ЕС" и низкого уровня выбросов углерода для государственных закупок и механизмов государственной поддержки в ключевых стратегических секторах.
В министерстве коммерции КНР, в свою очередь, заявили, что проект данного закона является дискриминационным по отношению к китайским компаниям, если закон будет принят, то Китай примет ответные меры для защиты законных интересов своих предприятий.
