В Раде потребовали проверить астролога, с которой советовался Ермак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Рады Ярослав Железняк обратился в СБУ с требованием проверить астролога Веронику Аникиевич.
- Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак советовался с ней насчет назначения людей на государственные должности.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что обратился в СБУ с требованием проверить астролога Веронику Аникиевич, с которой советовался по кадровым вопросам экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Ранее на суде в Киеве прокурор заявила, что во время работы во главе офиса Зеленского Ермак переписывался с неким абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов. По информации прокурора, фамилия женщины - Аникиевич. Журналисты "Украинской правды" сообщили, что речь идет о 51-летней жительнице Киева Веронике Аникиевич, называющей себя консультантом по астрологии.
"Продолжая тему гадалок и их потенциальной вербовки спецслужбами иностранных стран.... Еще раз, не хочу наговаривать на человека, но точно при всех этих риск-факторах надо проверить… Раз уж, как мы узнали, именно она назначала кучу людей. Написал обращение в СБУ", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.