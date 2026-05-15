Рейтинг@Mail.ru
В Раде потребовали проверить астролога, с которой советовался Ермак - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 15.05.2026
В Раде потребовали проверить астролога, с которой советовался Ермак

Железняк потребовал от СБУ проверить астролога Ермака Аникиевич

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Рады Ярослав Железняк обратился в СБУ с требованием проверить астролога Веронику Аникиевич.
  • Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак советовался с ней насчет назначения людей на государственные должности.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что обратился в СБУ с требованием проверить астролога Веронику Аникиевич, с которой советовался по кадровым вопросам экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Ранее на суде в Киеве прокурор заявила, что во время работы во главе офиса Зеленского Ермак переписывался с неким абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов. По информации прокурора, фамилия женщины - Аникиевич. Журналисты "Украинской правды" сообщили, что речь идет о 51-летней жительнице Киева Веронике Аникиевич, называющей себя консультантом по астрологии.
Андрей Ермак в суде - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
На Украине сделали неожиданное заявление после ареста Ермака
14 мая, 13:22
"Продолжая тему гадалок и их потенциальной вербовки спецслужбами иностранных стран.... Еще раз, не хочу наговаривать на человека, но точно при всех этих риск-факторах надо проверить… Раз уж, как мы узнали, именно она назначала кучу людей. Написал обращение в СБУ", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
Андрей Ермак в суде - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Астролог Ермака советовала Трампу прогнозы Жириновского
Вчера, 02:17
 
В миреКиевУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала