Запорожский депутат счел дело Ермака попыткой укоротить поводок Зеленскому

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Дело экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака - попытка Запада "укоротить поводок непослушной собачке" в лице киевского режима, заявил РИА Новости депутат законодательного собрания Запорожской области, советник главы Крыма Ренат Карчаа.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Однако политик заявил, что таких средств у него нет, а его защита подаст апелляцию.
"Дело Ермака - это и история Зеленского. Это все одна организованная преступная группировка, поэтому Запад укорачивает поводок киевскому режиму во главе с Зеленским, как это делает хозяин с непослушной собачкой, чтобы она находилась близко к ноге. Я отказываюсь верить, что Ермак занимался коррупцией без Зеленского", - сказал агентству Карчаа.
По словам парламентария, Зеленский все больше напоминает непослушное, ненасытное и меркантильное дитя, которое мечется между находящимися в размолвке родителями.
"Дитя, которое сначала бежит к папочке, потом выходит из-под контроля, позволяя себе девиантное поведение, а когда папочка призывает строго к дисциплине, то убегает плакаться к мамочке и искать у нее защиты. Зеленский понимает, что у него нет ресурсов, он никчемен и несубъектен, поэтому и пытается такими метаниями подпитываться, чтобы продержаться у власти", - сказал Карчаа.
"Зеленский - это человек с неадекватными больными амбициями и обыкновенный трус, который без власти моментально превратится в расходный материал", - подчеркнул депутат.
В ноябре 2025 года после обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Ермак подал в отставку. Он возглавлял офис Зеленского с 2020 года.