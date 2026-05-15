Запорожский депутат счел дело Ермака попыткой укоротить поводок Зеленскому
10:16 15.05.2026 (обновлено: 10:23 15.05.2026)
Запорожский депутат счел дело Ермака попыткой укоротить поводок Зеленскому

Андрей Ермак в суде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
  • Депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа назвал дело Ермака попыткой Запада "укоротить поводок" киевскому режиму во главе с Зеленским.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Дело экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака - попытка Запада "укоротить поводок непослушной собачке" в лице киевского режима, заявил РИА Новости депутат законодательного собрания Запорожской области, советник главы Крыма Ренат Карчаа.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Однако политик заявил, что таких средств у него нет, а его защита подаст апелляцию.
"Дело Ермака - это и история Зеленского. Это все одна организованная преступная группировка, поэтому Запад укорачивает поводок киевскому режиму во главе с Зеленским, как это делает хозяин с непослушной собачкой, чтобы она находилась близко к ноге. Я отказываюсь верить, что Ермак занимался коррупцией без Зеленского", - сказал агентству Карчаа.
По словам парламентария, Зеленский все больше напоминает непослушное, ненасытное и меркантильное дитя, которое мечется между находящимися в размолвке родителями.
"Дитя, которое сначала бежит к папочке, потом выходит из-под контроля, позволяя себе девиантное поведение, а когда папочка призывает строго к дисциплине, то убегает плакаться к мамочке и искать у нее защиты. Зеленский понимает, что у него нет ресурсов, он никчемен и несубъектен, поэтому и пытается такими метаниями подпитываться, чтобы продержаться у власти", - сказал Карчаа.
"Зеленский - это человек с неадекватными больными амбициями и обыкновенный трус, который без власти моментально превратится в расходный материал", - подчеркнул депутат.
В ноябре 2025 года после обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Ермак подал в отставку. Он возглавлял офис Зеленского с 2020 года.
В миреЗапорожская областьРеспублика КрымУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
