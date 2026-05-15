Врач назвала первые симптомы клещевого энцефалита

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Первыми симптомами заражения человека клещевым энцефалитом являются повышение температуры и головная боль, они могут проявиться в среднем через неделю, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Первые симптомы: повышение температуры, головная боль, слабость, иногда - тошнота", - сказала врач.
Она отметила, что инкубационный период клещевого энцефалита до появления первых симптомов - от 7 до 14 дней.
"Но может быть и короче - 3-4 дня, или длиннее - до 30 дней", - добавила Семейкина.
