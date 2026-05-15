Выпускникам техникумов смогут засчитывать итоги демонстрационного экзамена - РИА Новости, 15.05.2026
11:29 15.05.2026 (обновлено: 11:30 15.05.2026)
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Выпускникам техникумов и колледжей в России смогут засчитывать результаты демонстрационного экзамена в качестве независимой оценки квалификации, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"Выпускникам колледжей и техникумов смогут засчитывать итоги демонстрационного экзамена в качестве результатов независимой оценки квалификации. Постановление о порядке и случаях признания таких результатов подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении кабмина.
Отмечено, что признавать результаты экзамена будет совет по профессиональным квалификациям по инициативе работодателя и с согласия самого выпускника.
"При проведении демонстрационного экзамена образовательная организация должна использовать контрольные измерительные материалы по выбранному профилю, получившие положительное заключение советов по профессиональным квалификациям", - уточнили в пресс-службе правительства.
Кроме того, согласно правилам, квалификация членов экспертной группы в составе государственной экзаменационной комиссии должна соответствовать определенным требованиям, ее должен подтвердить совет по профессиональным квалификациям.
"Успешное прохождение независимой оценки квалификации позволяет выпускнику подтвердить свои профессиональные навыки, получить свидетельство о квалификации и расширить возможности для трудоустройства", - пояснили в правительстве.
