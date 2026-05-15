Выпускникам техникумов смогут засчитывать итоги демонстрационного экзамена

Вход в здание министерства образования и науки РФ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Выпускникам техникумов и колледжей в России смогут засчитывать результаты демонстрационного экзамена в качестве независимой оценки квалификации, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Выпускникам колледжей и техникумов смогут засчитывать итоги демонстрационного экзамена в качестве результатов независимой оценки квалификации. Постановление о порядке и случаях признания таких результатов подписал председатель правительства Михаил Мишустин ", - указано в сообщении кабмина.

Отмечено, что признавать результаты экзамена будет совет по профессиональным квалификациям по инициативе работодателя и с согласия самого выпускника.

« "При проведении демонстрационного экзамена образовательная организация должна использовать контрольные измерительные материалы по выбранному профилю, получившие положительное заключение советов по профессиональным квалификациям", - уточнили в пресс-службе правительства.

Кроме того, согласно правилам, квалификация членов экспертной группы в составе государственной экзаменационной комиссии должна соответствовать определенным требованиям, ее должен подтвердить совет по профессиональным квалификациям.