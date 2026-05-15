РЭЦ оценил рост сегмента халяльной индустрии

16:29 15.05.2026
© РИА Новости / Станислав КрасильниковСессия "Логистика халяльной продукции: требования рынка и практические решения для экспорта" на XVII Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: КАЗАНЬФОРУМ 2026
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Халяльная индустрия входит в число самых быстрорастущих сегментов мировой экономики, такой вывод озвучил представитель Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори на полях ХVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум". Одной из ключевых тем форума стало обсуждение рынка халяльной продукции и вопросов, связанных с логистикой такой продукции, ее экспорта и сертификации.
"По словам Наджибулло Джаббори, мировой спрос на халяль-продукцию продолжает расти. Вместе с этим повышаются требования к качеству, прозрачности поставок и международному продвижению", - отмечается в пресс-релизе РЭЦ.
При этом он обратил внимание, что современный халяль-рынок выходит за рамки исключительно религиозного сегмента. Во многих странах мира халяль воспринимается как универсальный знак качества, безопасности и высокого уровня контроля производства. "Особое место в этом контексте занимают Объединенные Арабские Эмираты, которые сегодня фактически становятся одним из ключевых глобальных хабов для торговли халяль-продукцией", - подчеркнул спикер.
Для российских производителей это открывает серьезные возможности, поскольку наша страна обладает мощной сырьевой базой, развитым агропромышленным комплексом и высоким экспортным потенциалом. Также представитель РЭЦ в ОАЭ подчеркнул, что для успешного выхода на международные халяль-рынки только качественного продукта недостаточно, и отметил важность инфраструктуры поддержки экспорта.
"К экспорту необходимо подходить системно, охватывая сертификацию, логистику, продвижение бренда, адаптацию продукции под требования конкретных стран и выстраивание устойчивых партнерских связей. В связи с этим особое значение приобретают инструменты РЭЦ: мы оказываем российским компаниям комплексную поддержку при выходе на зарубежные рынки, включая страны Ближнего Востока", - заявил он.
Он уточнил, что для халяль-сектора особенно востребованы аналитическая поддержка, помощь в поиске партнеров, участие в международных выставках и бизнес-миссиях, а также продвижение российской продукции за рубежом. Кроме того, поддержка экспортеров включает развитие компетенций бизнеса, помощь в понимании требований зарубежных рынков, выстраивании эффективной экспортной стратегии и продвижение за рубежом в рамках программы "Сделано в России".
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
