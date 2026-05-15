Путин назвал данные по российской экономике за март позитивными

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал позитивными статистические данные по российской экономике за март 2026 года.
На совещании по экономическим вопросам в пятницу глава государства сообщил, что меры и решения правительства РФ, реализованные в российской экономике в последнее время, начали давать определенный положительный результат.
"Об этом говорят позитивные статданные за март текущего года", - сказал Путин.
