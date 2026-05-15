- В Екатеринбурге у здания мэрии упала часть козырька.
- Пострадавших в результате инцидента нет, восстановительные работы уже ведутся.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Часть козырька упала у здания мэрии Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
"Часть козырька, действительно, упала. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что эвакуации работников мэрии не было, идут восстановительные работы.
