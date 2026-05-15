Ефимов: готовность участка набережной "Западный Порт" превышает 85%

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Готовность участка набережной "Западный Порт" составляет более 85%, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он отметил, что сейчас продолжается реконструкция набережной, сейчас ее протяженность составляет более 800 метров.

"Вдоль береговой линии установлены пешеходные ограждения, специалисты приступили к работам по укладке гранитной плитки и монтажу светодиодных фонарей. В будущем здесь появятся пешеходные и велодорожки, спортивная площадка", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что на данный момент готовность набережной превышает 85%, работы планируют завершить в текущем году.

Реализация проекта позволит создать в городе современное, комфортное и функциональное пространство для жителей и гостей столицы. Новая точка притяжения появится благодаря реорганизации бывшей промзоны, добавляется в пресс-релизе.