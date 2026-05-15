Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: лазерное сканирование применяли для реставрации ипподрома в Москве - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 15.05.2026
Ефимов: лазерное сканирование применяли для реставрации ипподрома в Москве

Ефимов: лазерное сканирование применяли для реставрации Центрального ипподрома

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лазерное сканирование использовали для реставрации главного корпуса Центрального московского ипподрома, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В ходе комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома специалисты применяют современные технологии для максимально точного воссоздания исторического облика объекта культурного наследия регионального значения – Главного корпуса. Технология лазерного сканирования позволила создать его высокоточную трехмерную модель площадью свыше 14 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что благодаря новой технологии удалось зафиксировать мельчайшие детали архитектурного декора вплоть до глубины и формы каждого рельефа. Точное соответствие элементов оригинальным историческим образцам специалисты обеспечивают на всех этапах работ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, как проходит реконструкция Центрального московского ипподрома.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала