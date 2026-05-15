Ефимов: лазерное сканирование применяли для реставрации ипподрома в Москве

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лазерное сканирование использовали для реставрации главного корпуса Центрального московского ипподрома, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В ходе комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома специалисты применяют современные технологии для максимально точного воссоздания исторического облика объекта культурного наследия регионального значения – Главного корпуса. Технология лазерного сканирования позволила создать его высокоточную трехмерную модель площадью свыше 14 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что благодаря новой технологии удалось зафиксировать мельчайшие детали архитектурного декора вплоть до глубины и формы каждого рельефа. Точное соответствие элементов оригинальным историческим образцам специалисты обеспечивают на всех этапах работ.