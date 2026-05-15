18:53 15.05.2026
Число дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье упало на 21%

Девушка фиксирует ДТП на смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Московской области в период с января по конец апреля 2026 года зафиксировано 782 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) — на 21% меньше, чем за тот период в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
В дорожных авариях 121 человек погиб, а 941 человек был ранен — это ниже на 40% и 11% соответственно, чем за период с января по конец апреля 2025 года.
"Положительная динамика в статистике ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сохраняется", — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.
Он добавил, что сейчас стартовал ремонтный сезон, который позволит продолжить комплексную работу по улучшению дорожной инфраструктуры: обустраивать ограждения и искусственные неровности, проводить реорганизацию движения, а также в скором времени начать строительство тротуаров.
Тройка самых аварийных видов ДТП в Подмосковье не изменилась, однако по каждому из них наблюдается снижение числа происшествий.
В 382 столкновениях (на 14 меньше ДТП, чем в прошлом году) пострадали 535 человек, погибли 59 человек. В 123 наездах на пешеходов вне переходов (на 65 ДТП меньше) 107 человек получили травмы, а 23 человека погибли. В 103 наездах на пешеходов на переходах (на 56 ДТП меньше) 97 человек были ранены, а девять человек погибли.
Минтранс Подмосковья напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения (ПДД). Летом жаркая погода влияет на самочувствие, поэтому важно пить больше воды, сокращать пребывание на улице в часы активного солнца и не садиться за руль при плохом самочувствии.
Водителям стоит неукоснительно соблюдать ПДД: оценивать обстановку на дороге, заранее сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, не отвлекаться на телефон, держать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких движений и почаще смотреть в зеркала — сейчас на дорогах много мотоциклистов.
 
