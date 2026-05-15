Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ.
- Противник потерял более 300 военных, три боевые бронированные машины, 95 автомобилей за неделю.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли более 300 военных за неделю в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 95 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.
22 июня 2022, 17:18