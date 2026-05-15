Врач предупредил о вреде жидкости для розжига

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Розжиг и угли для жарки шашлыка могут содержать опасные ядохимикаты, поэтому перед покупкой рекомендуется внимательно изучать состав данных товаров, сообщил РИА Новости врач-диетолог Михаил Бельцевич.
"В целом настолько ужасные ядохимикаты сейчас добавляются везде, что, конечно, лучше обращать внимание на состав розжига и углей. Такие вещества могут попасть на мясо и нанести вред организму", - сказал Бельцевич.
По его словам, у человека могут возникнуть боль в животе и ряд других симптомов, похожих на отравление. Кроме того, из-за выделяющегося едкого дыма у астматиков может случиться приступ.