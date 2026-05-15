14:23 15.05.2026
В Омской области повторно госпитализировали детей, отравившихся газом

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • В Омской области повторно госпитализировали десятерых детей, отравившихся газом.
  • Утечка газа произошла в городе Тара на севере Омской области во время опрессовки участка газопровода около школы №3.
  • Возбуждено уголовное дело по статьям о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.
ОМСК, 15 май - РИА Новости. Десятерых детей, отравившихся газом в Омской области, повторно госпитализировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Инцидент произошел 6 мая в городе Тара на севере Омской области. Школьники находились на экскурсии в IT-клубе, когда почувствовали запах газа, недомогание и головную боль. Были госпитализированы 14 детей и преподаватель. Восемь человек отпустили на амбулаторное лечение, одного ребенка выписали 7 мая. Остальных - 12 мая.
"Десять детей доставлены в тарскую детскую клиническую больницу для прохождения повторного полного осмотра. Все они находятся в удовлетворительном состоянии", - сообщили в пресс-службе областного минздрава.
По данным региональных СУ СК РФ и прокуратуры, утечка газа произошла во время опрессовки - испытаний на плотность и прочность труб - участка газопровода около школы №3. Губернатор Виталий Хоценко поручил провести проверку случившегося.
Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и статье 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Омской области представить доклад о ходе расследования.
ПроисшествияРоссияОмская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
