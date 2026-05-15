21:28 15.05.2026
Василий Анохин: в Десногорске будет построена ледовая арена на 300-350 мест

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новая ледовая арена будет построена в городе атомщиков Десногорске, сообщил в своем канале в МАКСе губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Соответствующее соглашение глава региона подписал с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.
Планируется, что "Росатом" возведет спортобъект на 300-500 зрительских мест на территории стадиона "Атом", который два года назад был передан в собственность городского округа.
"В настоящее время ведутся переговоры, после чего начнется этап проектирования новой арены. Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит 500 миллионов рублей. Продолжим наше сотрудничество с "Росатомом". В планах – реализация ряда других проектов, направленных на обновление и развитие инфраструктуры Десногорска", - отметил Анохин.
