Василий Анохин: в Десногорске будет построена ледовая арена на 300-350 мест

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новая ледовая арена будет построена в городе атомщиков Десногорске, сообщил в своем канале в МАКСе губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Соответствующее соглашение глава региона подписал с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Планируется, что "Росатом" возведет спортобъект на 300-500 зрительских мест на территории стадиона "Атом", который два года назад был передан в собственность городского округа.