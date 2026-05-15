Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша депортирует в Россию криминального авторитета.
- Задержанного силовиками россиянина поместили в охраняемый центр содержания иностранцев до окончания депортации.
ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Польша депортирует в Россию криминального авторитета, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.
"Сотрудники Центрального следственного бюро полиции, Агентства внутренней безопасности и Пограничной стражи задержали россиянина, который… может иметь связь с организованной преступностью в Польше", - написал Кервиньский на платформе Х.
По данным главы МВД, россиянин пользуется авторитетом в криминальном мире, он помещен в охраняемый центр содержания иностранцев, "где будет находиться до окончания депортации на родину".
