Демидов забросил первую шайбу в карьере в Кубке Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Монреаль Канадиенс» обыграл «Баффало Сейбрз» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.
- Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Монреаля», у которого отличились шесть игроков, включая Ивана Демидова.
- Демидов забросил первую шайбу в карьере в плей-офф НХЛ и был признан третьей звездой матча.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" обыграл "Баффало Сейбрз" в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Баффало завершилась со счетом 6:3 (2:3, 3:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Коул Кофилд (7-я минута), Александр Тексье (8), Джош Андерсон (29), Джейк Эванс (37), Ник Сузуки (38) и Иван Демидов (44). В составе проигравших шайбы забросили Джейсон Цукер (3), Джош Доун (8) и Конста Хелениус (11).
15 мая 2026 • начало в 02:00
Завершен
02:00 • Джейсон Цукер
07:45 • Джошуа Доан
(Оуэн Пауэр)
10:15 • Konsta Helenius
06:31 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Юрай Слафковский)
07:54 • Александр Тексье
28:01 • Джош Андерсон
(Лэйн Хатсон, Филлип Дано)
36:15 • Джейк Эванс
(Иван Демидов, Алекс Ньюхук)
37:33 • Ник Сузуки
(Юрай Слафковский, Лэйн Хатсон)
43:32 • Иван Демидов
(Юрай Слафковский, Ник Сузуки)
Демидов также отдал результативную передачу и был признан третьей звездой матча. Всего на его счету в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 6 очков (1 гол + 5 передач) в 12 матчах. 20-летний форвард забросил первую шайбу в карьере в плей-офф НХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Монреаля". Следующий матч пройдет в ночь на 17 мая в Монреале.