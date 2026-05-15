В СК назвали число дел, заведенных на украинских военных с начала СВО

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Военные следователи СК РФ с начала СВО возбудили более 2 тысяч уголовных дел в отношении украинских военных, уже осуждены 700, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета России.
"С начала проведения специальной военной военными следователями возбуждены свыше двух тысяч уголовных дел в отношении представителей вооруженных формирований Украины. В результате этой работы к суровым наказаниям приговорены свыше 700 боевиков, в том числе более 400 из числа участвовавших в нападении на Курскую область", - рассказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что с первых дней специальной военной операции в новых регионах созданы оперативный штаб СК России и следственные отделы. В 2023 году на территории ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей сформировано военное следственное управление СК России по Объединенной группировке войск (сил).
"В каждом освобожденном населенном пункте военные следователи фиксируют следы обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины: разрушенные дома, объекты гражданской инфраструктуры (больницы, школы, предприятия), а также проводят осмотры тел мирных граждан, погибших от рук украинских преступников", - заключили в ведомстве.
Пятнадцатого мая исполняется 159 лет со дня образования военных следственных органов.