В СК назвали число дел, заведенных на украинских военных с начала СВО
09:05 15.05.2026
В СК назвали число дел, заведенных на украинских военных с начала СВО

Военные следователи завели более 2 тысяч дел на украинских боевиков с начала СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные следователи СК РФ с начала СВО возбудили более 2 тысяч уголовных дел в отношении украинских военных.
  • Уже осуждены более 700 человек, в том числе более 400 из числа участвовавших в нападении на Курскую область.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Военные следователи СК РФ с начала СВО возбудили более 2 тысяч уголовных дел в отношении украинских военных, уже осуждены 700, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета России.
"С начала проведения специальной военной военными следователями возбуждены свыше двух тысяч уголовных дел в отношении представителей вооруженных формирований Украины. В результате этой работы к суровым наказаниям приговорены свыше 700 боевиков, в том числе более 400 из числа участвовавших в нападении на Курскую область", - рассказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что с первых дней специальной военной операции в новых регионах созданы оперативный штаб СК России и следственные отделы. В 2023 году на территории ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей сформировано военное следственное управление СК России по Объединенной группировке войск (сил).
"В каждом освобожденном населенном пункте военные следователи фиксируют следы обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины: разрушенные дома, объекты гражданской инфраструктуры (больницы, школы, предприятия), а также проводят осмотры тел мирных граждан, погибших от рук украинских преступников", - заключили в ведомстве.
Пятнадцатого мая исполняется 159 лет со дня образования военных следственных органов.
