В Дагестане сносят самострои для увеличения пропускной способности рек

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Незаконные постройки в руслах рек на территории Дагестана сносятся, идет демонтаж инженерных коммуникаций для увеличения пропускной способности рек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Правительством Дагестана организована расчистка подмостовых пространств для безаварийного прохождения паводковых вод. В частности, для увеличения пропускной способности русел рек демонтируются и переносятся инженерные коммуникации. Сносятся незаконные постройки", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что расчищено от мусора около тысячи кубометров русел рек. Проведенные превентивные мероприятия должны минимизировать риски во время очередного штормового предупреждения.
СК РФ сообщал ранее, что чиновники в Махачкале 25 лет незаконно оформляли права собственности физлиц на участки, расположенные в границах водоохранной зоны и русла реки, выдавали разрешения на строительство многоквартирных домов, которые затем были признаны недействительными. Несмотря на судебные решения, строительство не прекратилось, меры к демонтажу самостроев не были приняты. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и халатности.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.