В Дагестане сносят самострои для увеличения пропускной способности рек

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Незаконные постройки в руслах рек на территории Дагестана сносятся, идет демонтаж инженерных коммуникаций для увеличения пропускной способности рек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что расчищено от мусора около тысячи кубометров русел рек. Проведенные превентивные мероприятия должны минимизировать риски во время очередного штормового предупреждения.