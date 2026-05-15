Суд в Дагестане конфисковал имущество экс-главы отделения Соцфонда

В Дагестане с экс-главы отделения Соцфонда конфисковали 310 млн рублей

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
  • Суд в Дагестане конфисковал имущество бывшего руководителя отделения Соцфонда России в Буйнакском районе и членов его семьи.
  • Стоимость изъятого превышает 310 миллионов рублей.
  • Чиновник не смог подтвердить законное происхождение средств, на которые было приобретено имущество.
МАХАЧКАЛА, 15 мая - РИА Новости. Суд конфисковал имущество бывшего руководителя отделения Соцфонда России в Буйнакском районе Дагестана и членов его семьи на 310 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов региона.
"Буйнакский районный суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход Российской Федерации недвижимости, приобретенной бывшим руководителем местного отделения Социального фонда России и членами его семьи. Стоимость изъятого имущества превышает 310 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Установлено, что с 2009 по 2024 год совокупный законный доход чиновника, его гражданской супруги и сестры составил около 11 миллионов рублей. Однако за эти годы на их имя было оформлено имущество, совокупная кадастровая стоимость которого превышает 78 миллионов рублей, а рыночная, по данным экспертизы, оценивается в сумму более 310 миллионов рублей. При этом он не смог подтвердить законное происхождение средств, на которые построил и купил недвижимость.
Суд постановил обратить в доход государства и передать Росимуществу шестиэтажное нежилое здание площадью около 2,8 тысячи квадратных метров, два земельных участка, на одном из которых расположено это здание, квартиру площадью 72 квадратных метра, оформленную на гражданскую супругу ответчика – все это находится в городе Буйнакске. Для обеспечения исполнения решения суда на все объекты наложен арест и установлен запрет на регистрационные действия.
