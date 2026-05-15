Эксперты рассказали, с чего лучше начать дачный сезон

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Открытие дачного сезона весной требует от владельцев загородной недвижимости внимательности. Как показывает практика, торопливость и пренебрежение базовыми правилами безопасности могут обернуться для них серьезными финансовыми потерями и даже угрозой для жизни.

Что стоит сделать в первую очередь?

Прогревать жилище постепенно

Желание как можно быстрее прогреть промерзший за зиму дом – одна из самых распространенных и опасных ошибок. Многие дачники, приехав на участок, стараются сразу включить систему отопления на полную мощность, чтобы побыстрее прогреть дом. Однако, как объяснил эксперт Григорий Громаков, такой подход чреват серьезными последствиями.

Резкий перепад температур внутри помещения приводит к обильному появлению конденсата на потолке и стенах. Повышенная влажность в доме – идеальная питательная среда для плесневых грибков. Также это способствует гниению деревянных конструкций.

Особую опасность форсированный прогрев представляет для домов, где есть печка. Из-за интенсивного розжига может потрескаться кладка самой печи или дымохода. Это приведет к дополнительным финансовым тратам.

Специалист советует дачникам начать с тщательного проветривания всех помещений, чтобы убрать застоявшийся влажный воздух. Только после этого следует постепенно повышать температуру в доме.

Обработать растения до периода активного цветения

Весенняя обработка садовых участков требует строгого соблюдения сроков. Не стоит опрыскивать деревья и кустарники в период цветения растения. Это не только нанесет вред окружающей среде, но и может значительно снизить урожайность.

"Многие дачники совершают ошибку: ждут устойчивого тепла и начинают опрыскивание растений, когда почки уже тронулись в рост", — предупредил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

По мнению эксперта, обработку нужно проводить раньше и делать это поэтапно. Первый раз растения следует обработать до появления почек, когда среднесуточная температура поднимается выше плюс четырех градусов. Использовать нужно бордоскую жидкость или медный купорос, которые уничтожают клещей, тлю и споры грибов.

"Второй этап обработки растений на дачном участке наступает с появлением зеленого конуса, когда почки трогаются в рост. В это время просыпаются долгоносики, пилильщики и листовертки. Здесь уже можно подключать современные инсектициды", — объяснил эксперт.

Третий этап начинается, когда у роз появляются бутоны, четвертый – после опадения лепестков. Во время активного цветения растений любая обработка под строгим запретом – можно отравить пчел и вовсе остаться без урожая.

Соблюдать правила гигиены

Когда вы приедете на дачу, первым делом стоит проветрить все помещения. Двери и окна рекомендуется открыть минимум на час. Не бойтесь сквозняка, он поможет избавиться от сырости и затхлого запаха. Также следует вынести из дома и просушить на солнце все вещи из текстиля: пледы, подушки, скатерти. Ковры, в свою очередь, нужно выбить и почистить.

Если в доме появился конденсат (например, влага на окнах или в углах), его необходимо удалить, протерев проблемное место сухой салфеткой. Также проблемные участки следует обработать антисептиком.

Чтобы избавиться от плесени, необходимо нанести на проблемные участки обычный столовый уксус, подождать час, а затем очистить поверхность щеткой и протереть сухой тряпкой. Для лучшего эффекта можно потом посыпать эти места содой, сбрызнув ее водой. Когда сода высохнет, ее остатки следует удалить.

Также для борьбы с плесенью можно использовать медный купорос. Раствор нужно развести в воде, используя непищевую емкость. Пораженную плесенью поверхность сначала нужно протереть, а после обработать купоросом при помощи губки или пульверизатора. Затем обработанную поверхность нужно высушить, а человеку покинуть помещение.

"При работе с любым средством от плесени держите окна открытыми. А когда закончите обработку — хорошо проветрите помещение. Сами тем временем побудьте на воздухе или в другой комнате", — рассказала специалист по клинингу Татьяна Новикова.

Прокладывать коммуникации заранее

Эксперты советуют перед посадкой урожая создать систему дренажа и водоотведения и организовать автополив. Об этом нужно позаботиться заранее, чтобы впоследствии не переживать за урожай.

"Собственно, сами посадки производятся в финале, по аналогии с поклейкой обоев при ремонте квартиры. Если не позаботиться о коммуникациях заранее, придется перерывать участок с деревьями, кустарниками и цветами", — предупредила эксперт Антонина Болотина.