Что делать после укуса клеща — пошаговая инструкция врача

Укус клеща часто остается незаметным: слюна паразита содержит вещества с обезболивающим эффектом, поэтому человек может не почувствовать момент присасывания. Опасность связана не с самим повреждением кожи, а с инфекциями, которые могут передаваться через укус. Среди них — клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и другие заболевания. Главная задача в первые минуты после обнаружения клеща — правильно удалить паразита, обработать место укуса, сохранить клеща для анализа и понять, нужно ли обращаться за экстренной профилактикой. Особенно важно не терять время жителям эндемичных регионов, где регистрируются случаи клещевого вирусного энцефалита. Что делать после укуса клеща, как безопасно вытащить паразита, когда сдавать анализы и какие симптомы должны насторожить — в материале РИА Новости.

Что делать в первые 30 минут после укуса клеща

Если клещ присосался к коже, действовать нужно спокойно, но быстро. Чем дольше паразит находится на теле, тем выше риск передачи некоторых инфекций. При этом резкие движения, попытки выдернуть клеща руками или прижечь его могут только ухудшить ситуацию.

Если клещ еще на коже

Алгоритм действий такой:

Осмотрите место укуса и убедитесь, что клещ действительно присосался, а не просто ползет по коже или одежде. По возможности наденьте перчатки или используйте салфетку, чтобы не трогать паразита голыми руками. Подготовьте инструмент: специальный выкручиватель, пинцет с тонкими концами или прочную нитку. Захватите клеща как можно ближе к коже, не сдавливая его брюшко. Медленно удалите паразита без рывков. Обработайте место укуса антисептиком. Поместите клеща в чистый контейнер и передайте в лабораторию, если есть такая возможность. Запишите дату укуса и в течение нескольких недель наблюдайте за самочувствием.

Лучший вариант — обратиться в ближайший травмпункт, поликлинику или дежурное медицинское учреждение. Там клеща удалят безопасно, обработают кожу и подскажут, нужна ли экстренная профилактика.

"Клеща необходимо сдать на исследование. Транспортировать клеща необходимо в плотно закрытой ёмкости, в которой лежит небольшая влажная салфетка. Обычно в лабораториях знают, на какие инфекционные заболевания их стоит исследовать в данной местности, но на клещевой энцефалит и болезнь Лайма исследование надо проводить всегда", — говорит Александр Потиевский, врач-терапевт сервиса "Виртуальная клиника" компании "Ингосстрах".

Если клещ уже отвалился

Иногда человек обнаруживает не самого клеща, а только след от укуса. В этом случае нужно:

промыть кожу водой с мылом;

обработать место укуса антисептиком;

внимательно осмотреть одежду, волосы и кожу — клещ может быть рядом;

если паразит найден, положить его в контейнер для анализа;

записать дату возможного укуса;

наблюдать за температурой, состоянием кожи и общим самочувствием.

Если через несколько дней или недель появилось расширяющееся красное пятно, температура, слабость, головная боль, боли в мышцах или суставах, нужно обратиться к врачу. Не стоит ждать, что симптомы пройдут самостоятельно: часть клещевых инфекций на ранних стадиях лечится эффективнее.

Куда обратиться после укуса клеща

После укуса клеща можно обратиться:

в травмпункт;

в поликлинику по месту жительства;

в приемное отделение инфекционной больницы;

в Центр гигиены и эпидемиологии;

в частную лабораторию или медицинский центр, где принимают клещей на исследование.

В выходные и праздничные дни лучше искать круглосуточный травмпункт или дежурную инфекционную больницу. В эндемичных регионах это особенно важно: врач может оценить необходимость экстренной профилактики клещевого энцефалита.

Чего нельзя делать при укусе клеща

Распространенная ошибка — пытаться "заставить" клеща выйти самостоятельно. Для этого его смазывают маслом, спиртом, бензином, кремом, прижигают спичкой или сигаретой. Делать так нельзя.

Запрещено:

заливать клеща маслом или спиртом;

прижигать паразита;

резко выдергивать его пальцами;

давить брюшко;

расчесывать место укуса;

выбрасывать клеща, если его можно сдать на анализ.

Такие действия могут повредить клеща и повысить риск попадания содержимого его слюнных желез в ранку. Если нет возможности сразу обратиться к врачу, паразита лучше удалить самостоятельно, но аккуратно и с помощью подходящего инструмента.

Как правильно удалить клеща в домашних условиях

Удалить клеща дома можно, если нет возможности быстро попасть в травмпункт. Главное — не сдавливать тело паразита и не отрывать его резким движением. После удаления клеща нужно осмотреть: если он целый, его помещают в контейнер и передают в лабораторию.

Способ 1: специальный твистер или выкручиватель

Специальный выкручиватель похож на маленький крючок с прорезью. Его можно купить в аптеке или туристическом магазине. Такой инструмент удобен тем, что позволяет захватить клеща у основания и не давить на брюшко.

Как действовать:

Подведите прорезь инструмента под клеща как можно ближе к коже. Зафиксируйте паразита у основания. Аккуратно вращайте инструмент в одну сторону. Не тяните резко и не сжимайте клеща. После удаления обработайте кожу антисептиком. Поместите клеща в контейнер.

Этот способ особенно удобен, если клещ уже успел прочно присосаться.

Способ 2: пинцет

Если специального инструмента нет, можно использовать пинцет с тонкими концами.

Порядок действий:

Захватите клеща максимально близко к коже. Не сдавливайте брюшко. Медленно тяните вверх, без рывков. Если клещ не выходит сразу, продолжайте аккуратно тянуть или слегка раскачивать. После извлечения обработайте ранку антисептиком.

Не стоит использовать широкий косметический пинцет, если он сдавливает тело клеща. Чем точнее захват у основания, тем меньше риск повредить паразита.

Способ 3: нитка

Нитка — запасной способ, если под рукой нет ни пинцета, ни выкручивателя. Он требует аккуратности.

Как удалить клеща ниткой:

Сделайте небольшую петлю. Накиньте ее на клеща как можно ближе к коже. Осторожно затяните петлю у основания. Медленно раскачивайте клеща из стороны в сторону. Постепенно вытягивайте паразита.

Этот способ не подходит, если клещ очень маленький или плохо виден: в таком случае его легко раздавить или оторвать.

Что делать, если головка осталась в коже

Иногда после удаления в коже остается часть ротового аппарата клеща. Это выглядит как маленькая темная точка, похожая на занозу.

Если фрагмент расположен поверхностно, его можно аккуратно удалить стерильной иглой или пинцетом. Перед этим кожу и инструмент нужно обработать антисептиком. Если извлечь остаток не получается, лучше обратиться к врачу. Не стоит глубоко расковыривать кожу: это повышает риск воспаления.

После удаления фрагмента ранку снова обрабатывают антисептиком. В течение нескольких дней нужно следить, нет ли нарастающего покраснения, боли, отека или гнойного отделяемого.

Куда сдать клеща на анализ: лаборатории по регионам

Исследование клеща помогает понять, был ли паразит переносчиком инфекции. Обычно клещей проверяют на клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз. В некоторых лабораториях доступен комплексный анализ сразу на несколько возбудителей.

Важно: даже если клещ оказался инфицированным, это не означает, что человек обязательно заболел. И наоборот, отрицательный результат исследования клеща не отменяет наблюдения за самочувствием, если появились симптомы.

Клеща лучше доставить в лабораторию живым, в чистом контейнере, со слегка влажной салфеткой или ватным диском. Если паразит поврежден или высох, лаборатория может принять его на исследование, но точность результата иногда ниже.

Москва и Московская область

В Москве и Московской области клеща можно сдать в учреждения Роспотребнадзора и частные лаборатории. Например, в Московской области Центр гигиены и эпидемиологии принимает клещей на исследование на четыре инфекции: клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз. Перед визитом нужно уточнить график приема, стоимость и правила доставки биоматериала.

В Москве такие исследования также проводят ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" и частные лабораторные сети. Стоимость зависит от числа инфекций в панели и региона. В 2026 году комплексные исследования в разных лабораториях могут стоить примерно от 2 000 до 4 000 рублей, но цены нужно проверять перед публикацией.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

В Санкт-Петербурге клещей принимают частные лаборатории и профильные медицинские центры. В крупных сетях доступны комплексные исследования на клещевой энцефалит и боррелиоз, а также расширенные панели на четыре инфекции. Срок готовности обычно составляет от одного до нескольких рабочих дней.

Перед сдачей клеща стоит уточнить, удаляют ли паразита в самом медицинском центре. Многие лаборатории принимают только уже извлеченного клеща в контейнере.

Сибирь и Урал

Сибирь и Урал относятся к территориям с высоким риском клещевых инфекций. Особенно внимательно к укусам клещей стоит относиться жителям Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, Красноярского и Пермского краев, Кемеровской области и Удмуртии.

В Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Томске и других крупных городах клещей принимают центры гигиены и эпидемиологии, инфекционные больницы, центры иммунопрофилактики и частные лаборатории. Срок готовности чаще всего составляет 1–3 рабочих дня, но в пик сезона может увеличиваться.

Город Где можно сдать клеща Ориентир. стоимость Срок Москва ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора, Центр гигиены и эпидемиологии в ЦАО, CMD, частные лаборатории 2500–4100 руб. 1–3 рабочих дня Московская область Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области 2200 руб. 2–4 рабочих дня Санкт-Петербург лабораторные сети и медицинские центры 3500–3900 руб. 1–3 рабочих дня Екатеринбург центры гигиены и эпидемиологии, УГМК-Здоровье, Хеликс, Инвитро 1300–3800 руб. до 2–3 рабочих дней

Когда сдавать анализы крови после укуса: точные сроки

Сдавать кровь сразу после укуса обычно бессмысленно: иммунная система еще не успевает выработать антитела, поэтому результат может быть отрицательным даже при заражении. Это называется диагностическим окном.

Анализы крови назначают с учетом инфекции, сроков после укуса, симптомов и региона. Если появились температура, головная боль, слабость, боли в мышцах, тошнота, рвота или расширяющееся красное пятно вокруг укуса, нужно обратиться к врачу, а не ждать плановой даты анализа.

Анализы на клещевой энцефалит

Клещевой энцефалит — вирусная инфекция, которая может поражать центральную нервную систему. Инкубационный период чаще составляет 7–14 дней, но иногда симптомы появляются раньше или позже.

Для диагностики врач может назначить анализ крови на антитела IgM и IgG к вирусу клещевого энцефалита. Обычно исследование имеет смысл не в первые часы после укуса, а позже — когда организм начинает формировать иммунный ответ. В ряде случаев применяются дополнительные методы диагностики, особенно если уже есть симптомы.

Анализы на боррелиоз

Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, вызывают бактерии рода Borrelia. Один из характерных ранних признаков — мигрирующая эритема: красное пятно вокруг места укуса, которое постепенно увеличивается и иногда становится кольцевидным.

Антитела к боррелиям обычно определяют через 2–3 недели после укуса. Если сдать анализ слишком рано, результат может быть ложноотрицательным. При типичной мигрирующей эритеме врач может начать лечение, не дожидаясь поздних лабораторных подтверждений.

Какие методы используют

После укуса клеща могут применяться:

ПЦР-исследование клеща — для выявления РНК или ДНК возбудителей в теле паразита;

ИФА крови — для выявления антител IgM и IgG;

иммуноблот — как уточняющий метод при подозрении на боррелиоз;

общий анализ крови и биохимический анализ — при симптомах заболевания;

консультация инфекциониста или невролога — при признаках поражения нервной системы.

Таблица сроков Инфекция Инкубационный период Когда сдавать кровь Метод Клещевой энцефалит чаще 7–14 дней, возможен более широкий диапазон обычно при появлении симптомов или через 10–14 дней после укуса; точный срок определяет врач ИФА IgM/IgG, ПЦР и исследование ликвора при симптомах по назначению врача Боррелиоз 3–30 дней, часто около 7–14 дней обычно через 2–3 недели; при типичной мигрирующей эритеме врач может поставить диагноз клинически ИФА IgM/IgG, двухэтапная серология / иммуноблот по показаниям Эрлихиоз чаще 1–2 недели при появлении симптомов; лечение не откладывают до результата анализа ПЦР в острой фазе, серология IgG IFA в парных сыворотках Анаплазмоз чаще 5–14 дней при появлении симптомов; ПЦР наиболее информативна в начале болезни ПЦР в острой фазе, серология IgG IFA в парных сыворотках

Симптомы укуса клеща — что должно насторожить

Сам укус клеща чаще всего не болит. Небольшое покраснение и зуд в месте укуса могут быть обычной местной реакцией кожи. Но если пятно растет, появляется температура или ухудшается самочувствие, это повод обратиться к врачу.

Местные симптомы

После укуса может появиться:

небольшое красное пятно;

легкий отек;

зуд;

точка в месте прокола кожи;

небольшая болезненность при касании.

Обычно такая реакция похожа на укус комара и постепенно проходит. Но если покраснение увеличивается, становится кольцевидным или достигает нескольких сантиметров, нужно исключить боррелиоз.

© Depositphotos.com / Smileus Укус клеща

Общие симптомы

Насторожить должны:

повышение температуры;

озноб;

сильная слабость;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

тошнота или рвота;

увеличение лимфатических узлов;

светобоязнь;

нарушение чувствительности, слабость в конечностях, скованность мышц шеи.

"Если клещ не является переносчиком возбудителей заболеваний, то никаких изменений в общем самочувствии не будет. Если же произошло заражение, например, клещевым вирусным энцефалитом, то в среднем ухудшение самочувствия может начаться примерно в течение 14 дней. Начало болезни может быть без каких-то особенных признаков, указывающих сразу же на поражение нервной системы, — появятся повышение температуры с ознобом, мышечные боли, головная боль, тошнота, рвота", — объясняет Александр Потиевский.

Мигрирующая эритема — признак боррелиоза

Мигрирующая эритема — один из самых известных признаков болезни Лайма. Это красное пятно, которое появляется в месте укуса и постепенно увеличивается. Иногда оно выглядит как кольцо: края более яркие, а центр светлее.

Эритема может не болеть и не чесаться, поэтому человек не всегда воспринимает ее как тревожный симптом. Но именно расширение пятна — важный повод обратиться к врачу.

"Если произошло заражение клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), то от места укуса покраснение будет распространяться, достигая диаметра нескольких сантиметров — возникает характерная локальная сыпь — кольцевая эритема", — комментирует Александр Потиевский.

CC0 / James Gathany / Кольцевидная эритема

Признаки клещевого энцефалита

Клещевой энцефалит может начинаться как гриппоподобное заболевание. У человека повышается температура, появляется слабость, сильная головная боль, ломота в мышцах, тошнота. При поражении нервной системы возможны рвота, светобоязнь, скованность мышц шеи, нарушение чувствительности, слабость в руках или ногах.

При таких симптомах после укуса клеща нужно обращаться за медицинской помощью срочно. Клещевой энцефалит не лечат дома: при подозрении на поражение нервной системы пациенту может потребоваться госпитализация.

Клещевые инфекции в России: 6 основных болезней

Клещи могут переносить вирусы, бактерии и простейшие микроорганизмы. Заражен не каждый клещ, но оценить риск "на глаз" невозможно. Поэтому после укуса важно наблюдать за самочувствием и, если есть возможность, исследовать самого паразита.

Клещевой энцефалит

Клещевой вирусный энцефалит — природно-очаговая вирусная инфекция. Главная опасность заболевания — поражение центральной нервной системы. В тяжелых случаях возможны менингит, энцефалит, парезы, параличи и длительные неврологические последствия.

Чаще всего заражение происходит при укусе инфицированного иксодового клеща. Реже вирус может передаваться через употребление непастеризованного молока зараженных коз, овец или коров.

Инкубационный период обычно составляет 7–14 дней, но может варьироваться. Первые симптомы часто похожи на грипп: высокая температура, головная боль, слабость, ломота в мышцах, тошнота. При тяжелом течении появляются признаки поражения нервной системы.

Врачи выделяют несколько форм клещевого энцефалита: лихорадочную, менингеальную, менингоэнцефалитическую, полиомиелитическую и другие. Тяжесть заболевания зависит от возраста, состояния иммунной системы, штамма вируса и своевременности обращения за медицинской помощью.

Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз

Болезнь Лайма — бактериальная инфекция, которую вызывают боррелии. На ранней стадии она часто проявляется мигрирующей эритемой. Пятно вокруг места укуса постепенно увеличивается, может становиться кольцевидным и достигать нескольких сантиметров.

Без лечения боррелиоз способен поражать суставы, нервную систему и сердце. У человека могут появиться боли в суставах, неврологические симптомы, нарушения сердечного ритма. Поэтому при подозрении на болезнь Лайма важно не ждать, пока симптомы станут выраженными.

При своевременном обращении врач может назначить антибактериальную терапию. Самостоятельно принимать антибиотики не следует: препарат, дозировка и длительность курса зависят от стадии заболевания, возраста, противопоказаний и сопутствующих состояний.

Эрлихиоз

Эрлихиоз вызывают бактерии рода Ehrlichia. Инфекция поражает клетки иммунной системы и может протекать с лихорадкой, слабостью, головной болью и болями в мышцах. Иногда появляется сыпь.

Симптомы обычно неспецифичны, поэтому человек может принять заболевание за ОРВИ. Но если такие признаки возникли после укуса клеща, важно сообщить врачу о факте присасывания. Это поможет выбрать правильную диагностику.

Тяжелее эрлихиоз может протекать у пожилых людей, пациентов с иммунодефицитами и хроническими заболеваниями. Лечение назначает врач после оценки клинической картины и результатов анализов.

Анаплазмоз

Гранулоцитарный анаплазмоз — бактериальная инфекция, передаваемая иксодовыми клещами. Симптомы обычно появляются через 5–14 дней после укуса.

Для анаплазмоза характерны:

лихорадка;

озноб;

выраженная усталость;

головная боль;

боли в мышцах;

иногда тошнота и боли в животе.

При своевременной диагностике заболевание обычно хорошо поддается лечению. Но без медицинской помощи у людей из групп риска возможны осложнения.

Возвратный клещевой тиф

Возвратный клещевой тиф проявляется повторяющимися приступами лихорадки. Температура повышается на несколько дней, затем снижается, после чего приступ может повториться.

Такой волнообразный характер болезни — важный диагностический признак. Кроме температуры могут быть сильная слабость, головная боль, боли в мышцах и признаки интоксикации. При подозрении на возвратный тиф нужно обратиться к инфекционисту.

Коксиеллез

Коксиеллез, или Q-лихорадка, вызывается бактерией Coxiella burnetii. Инфекция может передаваться разными путями, в том числе через контакт с животными и зараженными биологическими материалами. Клещи тоже могут участвовать в циркуляции возбудителя в природе.

Симптомы включают высокую температуру, озноб, сильную головную боль, слабость, кашель. В некоторых случаях возможно поражение легких или печени. Диагностику и лечение проводит врач.

Болезнь Инкубационный период Основные симптомы Возможные осложнения Клещевой энцефалит чаще 7–14 дней, возможен диапазон 4–28 дней температура, головная боль, рвота, слабость, затем возможны неврологические симптомы менингит, энцефалит, менингоэнцефаломиелит, парезы и параличи Боррелиоз, или болезнь Лайма 3–30 дней, часто около 7 дней до появления эритемы мигрирующая эритема, температура, слабость, боли в мышцах и суставах, увеличение лимфоузлов артрит, поражение нервной системы, лицевой паралич, нарушения сердечного ритма Эрлихиоз чаще 1–2 недели лихорадка, озноб, головная боль, боли в мышцах, тошнота, иногда сыпь тяжелое течение при задержке лечения, особенно у людей из групп риска Анаплазмоз чаще 5–14 дней лихорадка, головная боль, недомогание, озноб, боли в мышцах тяжелое течение у пожилых, людей с ослабленным иммунитетом и при позднем начале терапии Возвратный клещевой тиф обычно несколько дней — до 3 недель повторные приступы высокой температуры, головная боль, боли в мышцах и суставах, периоды улучшения между приступами обезвоживание, выраженная интоксикация, неврологические осложнения; при беременности — риск тяжелых исходов Коксиеллез, или Q-лихорадка чаще 2–3 недели высокая температура, озноб, усталость, головная боль, боли в мышцах, кашель пневмония, гепатит, хроническая Q-лихорадка, в редких случаях эндокардит

Как лечат укус клеща: схемы профилактики и терапии

Сам по себе укус клеща не всегда требует лекарственного лечения. Если клещ не был переносчиком инфекции, у человека может остаться только небольшое покраснение, которое пройдет через несколько дней. Но если есть риск заражения, врач может назначить экстренную профилактику или обследование.

Нужно ли лечение, если симптомов нет

Если клещ удален быстро, человек чувствует себя нормально, а регион не относится к эндемичным по клещевому энцефалиту, врач может ограничиться наблюдением. Но это не значит, что укус можно полностью игнорировать.

В течение нескольких недель нужно следить за температурой, состоянием кожи, общим самочувствием. При появлении кольцевидного покраснения, лихорадки, слабости, головной боли, тошноты, болей в мышцах или суставах необходимо обратиться к врачу.

Экстренная профилактика боррелиоза

В отдельных случаях врач может назначить антибактериальную профилактику боррелиоза. В международной практике для взрослых иногда используется однократный прием доксициклина в первые 72 часа после укуса, если риск заражения считается высоким. Но это не универсальная рекомендация для всех.

Антибиотики нельзя принимать самостоятельно. Доксициклин имеет противопоказания и ограничения, в том числе по возрасту, беременности и сопутствующим заболеваниям. Решение о профилактике принимает врач после оценки риска.

Иммуноглобулин против клещевого энцефалита

Для непривитых людей в эндемичных регионах врач может рассмотреть экстренную профилактику клещевого энцефалита. В некоторых случаях применяют противоклещевой иммуноглобулин. Наиболее важно обратиться за медицинской помощью в первые 72 часа после укуса.

Иммуноглобулин не заменяет вакцинацию. Его используют как экстренную меру после возможного контакта с вирусом, а плановая защита формируется заранее с помощью прививок.

Лечение подтвержденной инфекции

При боррелиозе врач назначает антибиотики. Длительность курса зависит от стадии заболевания, симптомов и наличия осложнений. При поражении суставов, сердца или нервной системы лечение может быть более длительным и требовать наблюдения профильных специалистов.

При клещевом энцефалите лечение проводится в стационаре. Специфического противовирусного препарата, который полностью устраняет вирус, нет, поэтому терапия направлена на поддержку организма, контроль воспаления, снижение температуры, борьбу с осложнениями и восстановление функций нервной системы.

Самолечение после укуса клеща опасно. Оно может смазать клиническую картину, привести к побочным эффектам и задержать правильную диагностику.

Эндемичные регионы России по клещевому энцефалиту

Эндемичный регион — это территория, где регулярно регистрируются случаи заболевания и есть природные очаги инфекции. Для клещевого энцефалита такие территории ежегодно уточняют санитарные службы.

В 2026 году Роспотребнадзор сообщал, что к эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту относятся десятки регионов России. Среди них территории Центрального, Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Регионы с высоким риском

Особенно часто в памятках и сообщениях о клещевом энцефалите упоминаются:

Свердловская область;

Тюменская область;

Кировская область;

Пермский край;

Красноярский край;

Иркутская область;

Томская область;

Новосибирская область;

Кемеровская область;

Удмуртия.

Перед поездкой в лес, на дачу или в туристический поход лучше проверить актуальный перечень эндемичных территорий на сайте Роспотребнадзора или регионального управления ведомства.

Сезонность активности клещей

Активность клещей начинается весной, когда температура стабильно поднимается выше нуля. Обычно первые обращения фиксируют после схода снега, а пик приходится на май и июнь. В некоторых регионах бывает второй пик активности в конце лета — начале осени.

"Обычно клещи появляются с таянием снега, когда температура становится выше нуля. Наибольшая активность клещей приходится обычно на май и июнь — не зря клещевой вирусный энцефалит называют весенне-летним. Но, с учетом глобального потепления, сейчас опасность укуса клеща появляется после первой же длительной оттепели", — добавляет Александр Потиевский.

Вакцинация от клещевого энцефалита — кому и когда

Вакцинация — основной способ профилактики клещевого вирусного энцефалита. Она не защищает от боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза и других инфекций, поэтому даже привитому человеку нужно соблюдать меры защиты от укусов.

Кому нужна прививка

Прививка особенно рекомендуется:

жителям эндемичных регионов;

людям, которые часто бывают в лесу;

дачникам;

туристам;

охотникам и рыбакам;

работникам лесного хозяйства;

специалистам, которые работают в природных очагах инфекции.

Детям вакцинацию проводят по возрастным показаниям и инструкции к конкретной вакцине. Перед прививкой нужен осмотр врача.

Стандартная схема

Стандартная схема обычно включает три дозы:

первая прививка — в выбранный день; вторая — через 1–3 месяца; третья — через 9–12 месяцев после второй.

После этого проводится ревакцинация по инструкции к препарату. Оптимально начинать вакцинацию осенью или зимой, чтобы к началу сезона клещей успел сформироваться иммунитет.

Экстренная схема

Если поездка в эндемичный регион планируется скоро, врач может предложить ускоренную схему. В некоторых инструкциях используется интервал 14 дней между первой и второй дозой. Но конкретная схема зависит от вакцины, возраста пациента и состояния здоровья.

Важно: вакцина не дает мгновенной защиты сразу после первого укола. Поэтому даже после начала курса нужно использовать репелленты, правильно одеваться и осматривать себя после прогулок.

Противопоказания

Вакцинацию откладывают при острых заболеваниях, высокой температуре, обострении хронических болезней. Противопоказанием могут быть тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины или предыдущую дозу.

Решение о прививке принимает врач после осмотра и оценки противопоказаний.

Где сделать прививку

Прививку можно сделать в поликлинике, прививочном кабинете, центре иммунопрофилактики или частной клинике. В эндемичных регионах вакцинация может проводиться в рамках региональных программ. Условия, доступность вакцин и возможность вакцинации по ОМС нужно уточнять в конкретном регионе.

Профилактика укусов клеща: одежда, репелленты, осмотр

Полностью исключить риск укуса клеща невозможно, но его можно значительно снизить. Профилактика особенно важна весной и летом, а также в регионах, где часто регистрируются клещевые инфекции.

Правильная одежда

Для прогулок в лесу, парке, на даче или в высокой траве лучше выбирать:

светлую одежду — на ней легче заметить клеща;

рубашку или куртку с длинными рукавами;

брюки, заправленные в носки или обувь;

закрытую обувь;

головной убор;

одежду с плотными манжетами.

Длинные волосы лучше убрать под головной убор. Не стоит ходить по высокой траве и кустарнику без необходимости: именно там клещи чаще всего поджидают человека или животное.

Репелленты и обработка одежды

© Фото : пресс-служба Народного фронта в Краснодарском крае Репелленты

Для защиты используют репелленты и акарицидные средства. Репелленты отпугивают клещей, а акарицидные препараты предназначены для обработки одежды и могут уничтожать паразитов.

Часто применяются средства с ДЭТА, перметрином, альфа-циперметрином и другими действующими веществами. Важно читать инструкцию: некоторые препараты можно наносить только на одежду и нельзя использовать на коже.

Одежду лучше обрабатывать заранее, на открытом воздухе, и надевать после высыхания. Детские средства нужно выбирать отдельно, с учетом возраста ребенка.

Алгоритм осмотра после прогулки

После возвращения из леса, парка или с дачи нужно:

Осмотреть одежду и обувь. Встряхнуть вещи на улице или балконе. Осмотреть кожу головы, шею, уши. Проверить подмышки, паховую область, талию, область под коленями. Принять душ. Осмотреть детей и домашних животных. Постирать одежду или поместить ее в закрытый пакет до стирки.

Чаще всего клещи присасываются там, где кожа тонкая и хорошо снабжается кровью: за ушами, на шее, в подмышках, паху, под коленями, на волосистой части головы и в области талии.

Особые случаи

Некоторые ситуации требуют особой осторожности: укус ребенка, беременной женщины или обнаружение клеща на домашнем животном.

Если клещ укусил ребенка

Если клещ присосался к ребенку, лучше обратиться в травмпункт или поликлинику. У детей сложнее спокойно удалить паразита дома: ребенок может испугаться, дернуться, и риск повредить клеща будет выше.