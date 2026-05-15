Корпорация в КНР заплатит за права на трансляцию ЧМ 60 миллионов долларов - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
17:46 15.05.2026
Корпорация в КНР заплатит за права на трансляцию ЧМ 60 миллионов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медиакорпорация Китая заплатит 60 миллионов долларов за права на трансляцию чемпионата мира.
  • Он пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Медиакорпорация Китая (China Media Group) заплатит за права на трансляцию чемпионата мира по футболу 2026 года 60 миллионов долларов, сообщает в пятницу издание "Пэнпай" со ссылкой на источник.
"По данным источника, соглашение об авторских правах между China Media Group и ФИФА вступило в силу сегодня. Соглашение предусматривает, что плата за права на трансляцию чемпионата мира по футболу, который пройдет В США, Канаде и Мексике, составляет 60 миллионов долларов", - говорится в сообщении издания.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля и станет первым в истории турниром с участием 48 сборных, а также первым, который пройдет сразу в трех странах - Мексике, США и Канаде.
Центральное телевидение Китая сообщило в пятницу, что China Media Group и ФИФА достигли соглашения о сотрудничестве в области авторских прав на новый цикл чемпионатов мира по футболу ФИФА, в том числе чемпионат мира 2026 года, чемпионат мира 2030 года, женский чемпионат мира 2027 года и женский чемпионат мира 2031 года.
В соответствии с соглашением, China Media Group получила эксклюзивные прав на все медиаресурсы и права на сублицензирование медиаконтента на территории материкового Китая на соответствующие чемпионаты.
