Блогер Лерчек рассказала, как перенесла пятую химиотерапию

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, рассказала, как перенесла пятую химиотерапию, отметив, что чувствует себя хорошо.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии.

"Можете поздравить: пятая химия позади… Чувствую себя хорошо", - сказала Чекалина в видео, опубликованном на ее странице в Instagram*.

Она также поблагодарила аудиторию за поддержку и продемонстрировала в видео выписной эпикриз, отметив, что все медицинские процедуры проводились официально.

Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Всего Чекалиной предстоит девять курсов химиотерапии.

Гагаринский суд Москвы ранее выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.