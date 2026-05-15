Блогер Лерчек рассказала, как перенесла пятую химиотерапию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) диагностировали рак желудка четвертой стадии.
- Она рассказала, что хорошо себя чувствует после пятой химиотерапии.
- Ранее Гагаринский суд Москвы приостановил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении Лерчек до ее выздоровления.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, рассказала, как перенесла пятую химиотерапию, отметив, что чувствует себя хорошо.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии.
"Можете поздравить: пятая химия позади… Чувствую себя хорошо", - сказала Чекалина в видео, опубликованном на ее странице в Instagram*.
Она также поблагодарила аудиторию за поддержку и продемонстрировала в видео выписной эпикриз, отметив, что все медицинские процедуры проводились официально.
Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Всего Чекалиной предстоит девять курсов химиотерапии.
Гагаринский суд Москвы ранее выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
