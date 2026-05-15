Минобороны показало кадры боев за Чайковку в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2026
13:39 15.05.2026
Минобороны показало кадры боев за Чайковку в Харьковской области

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами боев за Чайковку в Харьковской области.
В пятницу ведомство сообщило, что подразделения группировки "Север" установили контроль над этим населенным пунктом.
Подразделения группировки Север освободили Чайковку в Харьковской области
На кадрах видны удары РСЗО и работа FPV-дронов по пунктам дислокации противника, различной технике и живой силе.
В описании к видео указывается, что Чайковку взяли подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север". В ходе штурма мотострелки совместно с операторами ударных дронов войск беспилотных систем выбили украинских военных из села. Подходящие резервы противника были заблаговременно уничтожены артиллерийскими расчетами.
"Противник понес потери и был вынужден отступить, оставив свои позиции", - рассказали в ведомстве.
Подразделения "Север" одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
