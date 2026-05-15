Освобождение Чаривного в Запорожской области позволило прорвать оборону ВСУ
13:06 15.05.2026 (обновлено: 13:57 15.05.2026)
Освобождение Чаривного в Запорожской области позволило прорвать оборону ВСУ

МО: освобождение Чаривного создало условия для продвижения в направлении Орехова

  • Российские военные освободили село Чаривное в Запорожской области.
  • Бойцам удалось прорвать оборону ВСУ восточнее Орехова.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские военные, освободив село Чаривное в Запорожской области, прорвали украинскую оборону в районе Орехова, сообщили в Минобороны.
"Постоянное огневое воздействие по позициям и маршрутам снабжения противника, а также слаженная работа штурмовых подразделений группировки "Восток" позволили прорвать оборону ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Орехова", — заявили в ведомстве.
Подразделения группировки войск Восток освободили Чаривное в Запорожской области
Орехов расположен вблизи линии фронта и имеет важное значение. ВСУ используют его как место временной дислокации своих подразделений. Там же находятся пути снабжения передовых позиций противника.
В Минобороны рассказали, что бои за село, расположенное к востоку от города, были продолжительными.
"Район обороны в Чаривном прикрывал южные окраины населенного пункта Комсомольское, а также дорогу со стороны Омельника. За несколько лет противник оборудовал здесь разветвленную сеть траншей и подземных укрытий, постепенно усиливая оборонительный рубеж", — отметили в ведомстве.
Чаривное освободили подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии. Они уничтожили более роты живой силы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, 23 дрона "Баба-яга" и семь наземных роботизированных комплексов.
