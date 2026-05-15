Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные освободили село Чаривное в Запорожской области.

Бойцам удалось прорвать оборону ВСУ восточнее Орехова.

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские военные, освободив село Чаривное в Запорожской области, прорвали украинскую оборону в районе Орехова, сообщили в Минобороны.

« "Постоянное огневое воздействие по позициям и маршрутам снабжения противника, а также слаженная работа штурмовых подразделений группировки "Восток" позволили прорвать оборону ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Орехова", — заявили в ведомстве.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Восток" освободили Чаривное в Запорожской области

Орехов расположен вблизи линии фронта и имеет важное значение. ВСУ используют его как место временной дислокации своих подразделений. Там же находятся пути снабжения передовых позиций противника.

В Минобороны рассказали, что бои за село, расположенное к востоку от города, были продолжительными.

« "Район обороны в Чаривном прикрывал южные окраины населенного пункта Комсомольское, а также дорогу со стороны Омельника. За несколько лет противник оборудовал здесь разветвленную сеть траншей и подземных укрытий, постепенно усиливая оборонительный рубеж", — отметили в ведомстве.