Почти 140 млрд рублей налогов поступило в бюджет Ямала с начала 2026 года

САЛЕХАРД, 15 мая – РИА Новости. Почти 140 миллиардов рублей налогов поступило в консолидированный бюджет Ямала с начала 2026 года, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщила пресс-служба правительства округа по итогам рабочей встречи губернатора Дмитрия Артюхова и врио руководителя налоговой службы округа Руслана Посунько.

По информации правительства региона, основные поступления формируются за счет налогов на имущество, прибыль организаций, НДФЛ и УСН, и с начала года в консолидированный бюджет округа поступило 139,8 миллиарда рублей, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

"Эффективная работа налоговой службы – это фундамент финансовой стабильности региона. Рост поступлений в бюджет напрямую зависит от вашей слаженной работы и внедрения современных клиентоцентричных подходов. Благодаря этому округ выполняет социальные обязательства и несмотря на существующие вызовы уверенно смотрит в будущее, обеспечивая благополучие Ямала и каждого его жителя", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства.

На встрече обсуждались вопросы применения льгот по налогу на имущество, перехода на новую систему учета – единый налоговый счет, вопросы востребованности режима для самозанятых. Также отмечалось, что основной запрос физлиц связан с получением налоговых вычетов: в этом году северяне направили в налоговый орган 41 тысячу деклараций.