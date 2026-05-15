Почти 140 млрд рублей налогов поступило в бюджет Ямала с начала 2026 года - РИА Новости, 15.05.2026
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:43 15.05.2026
Почти 140 млрд рублей налогов поступило в бюджет Ямала с начала 2026 года

Деньги. Архивное фото
САЛЕХАРД, 15 мая – РИА Новости. Почти 140 миллиардов рублей налогов поступило в консолидированный бюджет Ямала с начала 2026 года, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщила пресс-служба правительства округа по итогам рабочей встречи губернатора Дмитрия Артюхова и врио руководителя налоговой службы округа Руслана Посунько.
По информации правительства региона, основные поступления формируются за счет налогов на имущество, прибыль организаций, НДФЛ и УСН, и с начала года в консолидированный бюджет округа поступило 139,8 миллиарда рублей, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
"Эффективная работа налоговой службы – это фундамент финансовой стабильности региона. Рост поступлений в бюджет напрямую зависит от вашей слаженной работы и внедрения современных клиентоцентричных подходов. Благодаря этому округ выполняет социальные обязательства и несмотря на существующие вызовы уверенно смотрит в будущее, обеспечивая благополучие Ямала и каждого его жителя", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства.
На встрече обсуждались вопросы применения льгот по налогу на имущество, перехода на новую систему учета – единый налоговый счет, вопросы востребованности режима для самозанятых. Также отмечалось, что основной запрос физлиц связан с получением налоговых вычетов: в этом году северяне направили в налоговый орган 41 тысячу деклараций.
Уточняется, что всего на налоговом учете в округе состоят около 8 тысяч юридических лиц, 16 тысяч индивидуальных предпринимателей и 662 тысячи физических лиц.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
