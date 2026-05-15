Два мирных жителя ранены в Брянской области при атаке ВСУ - РИА Новости, 15.05.2026
19:22 15.05.2026 (обновлено: 19:26 15.05.2026)
Два мирных жителя ранены в Брянской области при атаке ВСУ

Ковальчук: два мирных жителя ранены в Брянской области при атаке ВСУ

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
  • Два мирных жителя ранены в Стародубском муниципальном округе Брянской области при атаке ВСУ.
  • Атака была совершена с использованием дронов-камикадзе, пострадавших доставили в больницу.
БРЯНСК, 15 мая – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Стародубском муниципальном округе Брянской области при атаке ВСУ на село Солова, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.
"ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Солова Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя", - написал Ковальчук.
Врио губернатора добавил, что мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.
