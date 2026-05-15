Два мирных жителя ранены в Брянской области при атаке ВСУ

БРЯНСК, 15 мая – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Стародубском муниципальном округе Брянской области при атаке ВСУ на село Солова, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.