В Брянске при атаке дрона ВСУ повредило частный дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Фокинском районе Брянска поврежден жилой частный дом в результате атаки БПЛА ВСУ.
- Над территорией Брянской области силами ПВО обнаружены и уничтожены 13 вражеских БПЛА, пострадавших нет.
БРЯНСК, 15 мая – РИА Новости. Частный жилой дом поврежден в Фокинском районе Брянска в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил оперштаб региона.
"Ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 13 вражеских БПЛА самолетного типа. В результате атаки в Фокинском районе города Брянска поврежден жилой частный дом", - сообщили в Telegram-канале оперштаба.
В ведомстве добавили, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18