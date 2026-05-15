СМИ: борьба за отставку Стармера может парализовать правительство Британии

ЛОНДОН, 15 мая - РИА Новости. Британские чиновники опасаются, что борьба за власть внутри правящей партии лейбористов может парализовать работу государственного аппарата, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее почти 100 депутатов призвали к отставке премьер-министра Кира Стармера после провала партии лейбористов на местных выборах. Также из протеста ушли в отставку ряд чиновников правительства, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга, который считается ключевым соперником Стармера. Другой соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, намерен избираться в парламент, что также позволит ему бороться за премьерское кресло.
"Министры и высокопоставленные государственные служащие предупредили, что часть функций правительства Великобритании находится под угрозой паралича на фоне растущей вероятности борьбы за лидерство", - пишет издание.
Некоторые источники отметили, что из-за паралича работы правительства может остановиться работа над реализацией ряда ключевых инициатив, в том числе по сближению с Евросоюзом и по публикации плана оборонных инвестиций, которая и так задержалась на несколько месяцев.
"Рутинная работа правительства остановится на месяцы, и мы окажемся в подвешенном состоянии", - заявил газете неназванный член кабмина.
По информации издания, канцелярия кабинета министров уже готовит рекомендации для чиновников на случай формального начала процедуры смены премьера. В рекомендациях говорится, что при принятии долгосрочных решений нужно будет "соблюдать осторожность".
Региональные выборы в Великобритании прошли в минувший четверг. Выборы проходили в 136 регионах Англии. Согласно итоговым результатам, лейбористы потеряли почти 1200 из более чем 2200 ранее занятых представителями партии мест в муниципальных советах. Основным победителем стала правая партия Reform UK, набравшая порядка 1400 мест.