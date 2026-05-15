Британские депутаты обвинили власти в сокрытии информации о Мандельсоне

ЛОНДОН, 15 мая - РИА Новости. Комитет британского парламента по разведке и безопасности заявил, что власти применяют слишком много цензуры к документам по делу связей экс-посла в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

В начале марта кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в 2025 году из-за связей с Эпштейном . Файлы содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.

"Ознакомившись с тем, как правительство применяет правки... комитет ясно дал понять, что, по его мнению, они применяются слишком широко, особенно в отношении личной информации", - говорится в заявлении комитета, которое приводит газета Independent.

Комитет также утверждает, что власти так и не опубликовали ключевой документ о проверке Мандельсона службой безопасности британского МИД. Ранее газета Guardian сообщила, что Мандельсон провалил внутреннюю проверку Форин-офиса , однако руководство ведомства все равно одобрило назначение. Как считают члены комитета, для удержания данных об этой проверке правительству потребуется разрешение парламента.

Кроме того, комитет выразил обеспокоенность использованием чиновниками неофициальных каналов связи, которые вскрылись при публикации файлов по Мандельсону.

"Комитет счел невероятным то, как много государственных дел, по-видимому, ведется через неофициальные системы. Длительные разговоры через WhatsApp между высокопоставленными чиновниками и министрами, по-видимому, теперь стали форматом, с помощью которого формулируется государственная политика" - говорится в заявлении.