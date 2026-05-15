Британские депутаты обвинили власти в сокрытии информации о Мандельсоне
17:15 15.05.2026 (обновлено: 17:25 15.05.2026)
Британские депутаты обвинили власти в сокрытии информации о Мандельсоне

В Британии обвинили власти в сокрытии связи Мандельсона с Эпштейном

© AP Photo / Kin CheungПитер Мандельсон
Питер Мандельсон. Архивное фото
© AP Photo / Kin Cheung
Питер Мандельсон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комитет британского парламента по разведке и безопасности заявил, что власти применяют слишком много цензуры к документам по делу связей экс-посла в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
  • Комитет утверждает, что власти так и не опубликовали ключевой документ о проверке Мандельсона службой безопасности британского МИД.
  • Комитет выразил обеспокоенность использованием чиновниками неофициальных каналов связи, таких как WhatsApp, для ведения государственных дел.
ЛОНДОН, 15 мая - РИА Новости. Комитет британского парламента по разведке и безопасности заявил, что власти применяют слишком много цензуры к документам по делу связей экс-посла в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
В начале марта кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в 2025 году из-за связей с Эпштейном. Файлы содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.
"Ознакомившись с тем, как правительство применяет правки... комитет ясно дал понять, что, по его мнению, они применяются слишком широко, особенно в отношении личной информации", - говорится в заявлении комитета, которое приводит газета Independent.
Комитет также утверждает, что власти так и не опубликовали ключевой документ о проверке Мандельсона службой безопасности британского МИД. Ранее газета Guardian сообщила, что Мандельсон провалил внутреннюю проверку Форин-офиса, однако руководство ведомства все равно одобрило назначение. Как считают члены комитета, для удержания данных об этой проверке правительству потребуется разрешение парламента.
Кроме того, комитет выразил обеспокоенность использованием чиновниками неофициальных каналов связи, которые вскрылись при публикации файлов по Мандельсону.
"Комитет счел невероятным то, как много государственных дел, по-видимому, ведется через неофициальные системы. Длительные разговоры через WhatsApp между высокопоставленными чиновниками и министрами, по-видимому, теперь стали форматом, с помощью которого формулируется государственная политика" - говорится в заявлении.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Великобритании Гордона Брауна, переслал внутренний документ кабмина Соединенного Королевства Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа. Сам он не только ушел с поста посла, но и вышел из Лейбористской партии и отказался от места в палате лордов и титула пэра.
