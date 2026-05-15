Почти половина из топ-10 миллиардеров Британии оказались выходцами из СССР

14:45 15.05.2026
Times: 4 из топ-10 миллиардеров Британии оказались выходцами из бывшего СССР

Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
  • Выходцы из стран бывшего СССР заняли почти половину рейтинга топ-10 богатейших людей Великобритании по версии газеты Times.
  • Третье место среди самых богатых людей Британии занял американо-британский предприниматель и промышленник, владелец холдинга Access Industries, выходец с Украины Леонард Блаватник.
  • В этом году на состав Times Rich List повлиял массовый отъезд состоятельных людей из Великобритании после повышения налогов.
ЛОНДОН, 15 мая - РИА Новости. Выходцы из стран бывшего СССР заняли почти половину рейтинга топ-10 богатейших людей Великобритании по версии газеты Times.
Третье место среди самых богатых людей Британии списка Times Rich List в этом году занял американо-британский предприниматель и промышленник, владелец холдинга Access Industries, выходец с Украины Леонард Блаватник. Его состояние оценивается почти в 27 миллиардов фунтов стерлингов (36 миллиардов долларов).
На седьмом месте списка оказался выходец из России Ник (Николай) Сторонский, который является сооснователем и генеральным директором финансово-технологической компании Revolut. Его состояние оценивается почти в 16,5 миллиарда фунтов.
Восьмое место с состоянием 16 миллиардов фунтов занял выходец из России, основатель трейдинговой компании "XTX Markets" Алекс Герко.
Десятое место списка с состоянием в более чем 14 миллиардов фунтов заняли Игорь и Дмитрий Бухманы. Братья родились в России и теперь являются владельцами одного ведущих мировых разработчиков мобильных игр Playrix.
Первое место списка заняли выходцы из Индии Санджай и Дхирадж Хиндуджа. После смерти их отца, Гопичанда Хиндуджи, они стали владельцами индийского конгломерата Hinduja Group.
Всего в Times Rich List вошли 350 бизнесменов. Отмечается, что в этом году на его состав повилял массовый отъезд состоятельных людей из Великобритании после повышения налогов. Почти треть граждан Великобритании, которые фигурируют в списке, больше не проживают в Британии. Кроме того, 15 иностранных граждан, которые фигурировали в прошлогоднем списке, уже уехали из страны и больше в нем не числятся.
