Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны БРИКС не позволят G20 заниматься скандальными темами, заявил Сергей Лавров.
- За последние пару лет страны БРИКС выступают против политических дискуссий в рамках G20, которые заслоняют актуальные задачи реформы мировой экономики и финансовой системы.
- По словам Лаврова, страны БРИКС хотят решать в "двадцатке" вопросы мировой экономики, финансов, торговли и справедливой реформы Бреттон-Вудских институтов.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Страны БРИКС не позволят "группе двадцати" (G20) заниматься скандальными темами вместо экономических вопросов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на подходе к российским СМИ.
"Попытаться увести дискуссию в сторону каких-то скандальных тем вокруг проблем, созданных самим же Западом в результате его агрессивной политики, эти попытки не будут поддержаны странами БРИКС, которые хотят в "двадцатке" решать вопросы, ради которых это группа создавалась: мировая экономика, мировые финансы, мировая торговля и справедливая реформа Бреттон-Вудских институтов и в целом справедливый подход к системе глобального управления", - сказал Лавров.
Лавров назвал важнейшую задачу БРИКС
11 февраля, 12:50