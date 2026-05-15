Экономики стран БРИКС будут расти быстрее остальных, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Лавров заявил, что экономики стран БРИКС будут расти быстрее остальных.
- По прогнозам, средние темпы роста государств БРИКС составят около 3,7%, тогда как общемировые темпы роста — 2,6%.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по имеющимся прогнозам экономики стран БРИКС будут расти быстрее остальных.
"Сейчас, напомню, БРИКС и страны-партнеры представляют производителей более 40% ВВП в мире. Тогда, как "группа семи" едва превышает 30% мирового ВВП. Поэтому реформа назрела, реформа, которую всячески пытаются сдерживать наши западные коллеги. По прогнозам, средние темпы роста государств БРИКС будут составлять где-то 3,7% процентов, ближе к четырем, против 2,6% общемировых темпов роста в предстоящий период", - заявил Лавров на подходе к российским СМИ.
