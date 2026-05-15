10:41 15.05.2026 (обновлено: 13:17 15.05.2026)
Экономики стран БРИКС будут расти быстрее остальных, заявил Лавров

Флаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Лавров заявил, что экономики стран БРИКС будут расти быстрее остальных.
  • По прогнозам, средние темпы роста государств БРИКС составят около 3,7%, тогда как общемировые темпы роста — 2,6%.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по имеющимся прогнозам экономики стран БРИКС будут расти быстрее остальных.
"Сейчас, напомню, БРИКС и страны-партнеры представляют производителей более 40% ВВП в мире. Тогда, как "группа семи" едва превышает 30% мирового ВВП. Поэтому реформа назрела, реформа, которую всячески пытаются сдерживать наши западные коллеги. По прогнозам, средние темпы роста государств БРИКС будут составлять где-то 3,7% процентов, ближе к четырем, против 2,6% общемировых темпов роста в предстоящий период", - заявил Лавров на подходе к российским СМИ.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.
