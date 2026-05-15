Семьи погибших и пострадавшие при атаке БПЛА на Рязань получат выплаты

ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Семьи погибших и пострадавшие, а также те, чье имущество было повреждено при атаке украинских БПЛА по Рязани, получат выплаты, сообщил губернатор Павел Малков.
"Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим, а также за утраченное имущество, о них сообщу позже", — сообщил Малков в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу Малков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. Погибли четыре человека, среди них ребенок, еще 12, в том числе четверо детей, пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).